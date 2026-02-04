民進黨今提名屏東縣長周春米爭取連任 綠議員：最強母雞帶領向前衝

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
民進黨今提名屏東縣長周春米爭取縣長連任。圖／報系資料照
民進黨今提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復爭取連任。屏東縣長之爭，國民黨推出立委蘇清泉，兩人將再度對決。民進黨屏東縣議員梁育慈說，有信心最強母雞小米縣長帶領屏東向前衝。 

梁育慈說，縣長周春米執政表現有目共睹，任職以來屏東各項重大建設推動成果大家看得到，屏東科學園區、社會住宅及育兒三部曲等，有感執政受鄉親肯定，施政滿意度節節攀高，她有信心最強母雞小米縣長延續地方，帶領屏東基層向前衝。

屏東縣屏南立委徐富癸說，早在周春米擔任立委時期就長期在中央為屏東奔波，和當時縣長潘孟安並肩爭取重大建設，從交通、治水到醫療，很多關鍵節點都有周春米來回協調身影，像是屏東榮總的推動，就是周春米一路在中央把關、資源拉回屏東重要成果。

徐富癸說，這四年來，周春米用女性縣長特有細膩與耐心，把治水、防災、交通、教育、社福等一件件攸關生活的事情做到位，勇敢替屏東布局未來，引進先進產業與太空產業，讓屏東正式成為半導體S廊帶重要一員，為年輕人創造更多留下來機會。

屏東縣屏北立委鍾佳濱說，這幾年屏東在產業轉型、交通推進、觀光升級以及社福照顧上的成績有目共睹。無論是科技園區的招商引資、打造國家級太空村，還是讓世界看見「屏東」，小米縣長展現溫柔堅定執行力，屏東不僅是國境之南，更是台灣發光的焦點。

「面對未來挑戰，我們沒有鬆懈本錢」，鍾佳濱說，全力支持小米縣長競選連任，邀請所有屏東隊友們團結一致，行動守護家鄉。

