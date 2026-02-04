民眾黨通過選舉決策委員會舉薦 徵召黃國昌參選2026新北市長

快訊

中央社／ 台北4日電
台灣民眾黨今天舉行中央委員會，會中通過選舉決策委員會的舉薦，徵召民眾黨主席黃國昌參選2026年新北市長。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
台灣民眾黨今天舉行中央委員會，會中通過選舉決策委員會的舉薦，徵召民眾黨主席黃國昌參選2026年新北市長，並核定選決會通過的2026年直轄市、縣市新一波議員提名名單。

民眾黨今天發布新聞稿指出，新一波議員提名名單包括，基隆市安樂區李文耀、新北市金山萬里汐止區陳語倢、新竹縣竹東五峰選區鍾心渝、彰化縣和美線西伸港選區蘇智弦、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區洪雅婷。

黃國昌說，每位候選人披上民眾黨的戰袍，就要秉持民眾黨「共容、共融、共榮」的核心理念，勇往直前、全力奮戰，努力讓台灣變得更好，相信每位具備深厚的專業素養、擁有服務熱忱的夥伴，未來都能持續深入地方、傾聽民意，以最大的努力和誠意完成民眾託付，透過實際行動與政策促進地方發展、增進人民福祉。

黃國昌說，他在新北市長的選舉，天天都在「追求更好、趕行程、跑基層、跳脫框架、碰民意」，全力以赴突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，他會以具體的行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲。

面對在野合作，黃國昌表示，秉持最大風度，不論是黨內提名初選或是政黨彼此競合，所有良性競爭都是民主的展現，每位有志之士都該正面迎戰，展現優勢、證明自己是最好的人選，成為人民最好的選擇。

此外，黃國昌提到接連2天在台南、苗栗發生隨機傷人事件。他說，苗栗趕赴現場的執勤員警遭犯嫌持刀攻擊，希望傷者及早恢復健康的同時，也正告執政黨，不要無視社會案件所顯露出警消工作的高風險，應盡速依法編列立法院早在去年三讀修正通過的警察人事條例，依法提高警消退休所得替代率。

民眾黨指出，會中通過2026年地方黨部主任委員人事案，包括台北市黨部主任委員邱慧洳、新北市黨部主任委員周台竹、基隆市黨部主任委員邱佩琳、桃園市黨部主任委員洪毓祥、新竹黨部主任委員邱臣遠、苗栗縣黨部主任委員賴香伶、台中市黨部主任委員陳清龍、彰化縣黨部主任委員溫宗諭、南投縣黨部主任委員王安祥、雲林縣黨部主任委員蔡春綢、嘉義黨部主任委員張啓楷、台南市黨部主任委員顏耀星、高雄市黨部主任委員劉家榮、屏東縣黨部主任委員林育先、宜蘭縣黨部主任委員陳琬惠、台東縣黨部主任委員林冠任、金門縣黨部主任委員吳嘉獎、澎湖縣黨部主任委員蕭越。

另外，昨天民眾黨選舉決策委員會會議，也通過2026年直轄市、縣市議員新一波提名選區公告。提名選區包含雲林縣斗六市莿桐鄉林內選區、雲林縣西螺二崙崙背選區，上述選舉區將各提名一名議員參選人，自2月5日上午9時起公告登記，至2月11日下午6時截止，登記資格一併上網公告。

台灣民眾黨 黃國昌 新北
