民進黨提名澎湖陳光復、屏東周春米拚連任

民進黨今天提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復爭取連任。民進黨主席賴清德表示，相信周春米的「柔性治理」，與陳光復的「務實治理」，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。

賴總統指出，周春米無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親。她上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮「柔性治理」力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。

賴總統說，陳光復如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出不屈不撓的精神，即便2018年競選連任失利，他仍持續為澎湖貢獻心力，2022年他再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。對陳光復而言，服務鄉親是責任，更是榮耀，他以「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸福澎湖。