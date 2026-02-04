楊瓊瓔拚市長初選半天跑4行程 面對2次協商她說相信黨中央智慧

立委楊瓊瓔勤跑基層，今天第一場前往梧棲區第一市場向市民請託，被問及黨中央目前提名的最新進度，楊瓊瓔表示，相信黨中央一定有足夠的智慧與公平的制度，能在合適的節奏下，讓目前的不確定告一段落，讓團結自然成形；「一切還是回到黨的制度，我們尊重制度，也願意接受制度的檢驗。」

國民黨台中市長初選參選人遲遲未定，立委楊瓊瓔今天行程滿檔，清晨即率服務團隊深入梧棲第一市場懇託拜票，隨後接連出席梧棲區、神岡區農會農民節相關活動，中午再趕赴北屯四張犁三官堂平安福宴，半天連跑4個行程，展現勤走基層、緊貼民意的行動力，為爭取市民支持全力衝刺。

楊瓊瓔一到梧棲，彷彿「回到娘家」。一下車，市場水果攤老闆就熱情送上一顆鳳梨祝福「好彩頭」，沿途不時遇到老同學、同學的姐姐與熟識鄉親，紛紛上前寒暄打氣，直說「一定會全力支持」。掃街過程中，攤商此起彼落高喊「當選！當選！」，讓整個市場充滿濃濃人情味與熱烈氣氛。

清晨8點半不到，楊瓊瓔走入已人聲鼎沸的梧棲第一市場，一攤接一攤地走訪市場商家，向攤商與採買的婆婆媽媽親切問候、握手寒暄，不少人一看到她，立刻笑著招呼：「這阮阿瓔啊！」也有人主動拉著她聊天、反映生活大小事，楊瓊瓔都耐心傾聽、逐一回應。