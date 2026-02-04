民進黨雲林鄉鎮長登記開跑 4選將合體、7鄉鎮找人中
民進黨雲林縣黨部布局年底選舉，今開放鄉鎮市長提名登記，縣黨部指出，多鄉鎮已整合，仍有7鄉鎮持續徵詢人選。首日即由縣議員張維崢、前立委尹令瑛、莿桐鄉長廖秋蓉及古坑鄉長林慧如等4人組成「TEAM雲林」聯合登記，林內鄉張維崢、莿桐鄉廖秋蓉、古坑鄉林慧如、斗六市尹令瑛4參選人則於今天聯合登記，展現力拚綠色執政、品質保證的決心。
2026九合一選舉
雲林縣議員張維崢經地方勸進，決定轉換跑道，參選林內鄉長，前立委尹令瑛則挑戰從未有綠色執政的斗六市長，莿桐鄉長廖秋蓉、古坑鄉長林慧如力拚連任，今上午4人聯合登記參選，高喊同一隊「TEAM雲林」，也代表綠色執政品質保證的決心。
張維崢表示，4人雖來自不同鄉鎮，但取之同一濁水溪水源，更是位在濁水溪以南第一線，為守護水源頭，「我們願意挺身而出，共同區域治理，守護農民、守護雲林」。
斗六市過去不曾有綠色執政，今年69歲的尹令瑛決心挑戰不可能的任務，她表示，斗六市是雲林首善之區，且與古坑、林內、莿桐是共同生活圈，會攜手打拚打造宜居城市，讓年輕人願意留下來就業、生活。
廖秋蓉說，今天聯合登記代表透過基層團結，為雲林每一鄉鎮努力，也守護民進黨，希望雲林能夠脫胎換骨，這是大家共同的期待。林慧如指出，政治工作者本應在地方扎根經營，鄉鎮市首長可以做出有利地方發展的決策，對家鄉比較有幫助就是，同時也實現民進黨清廉、勤政、愛鄉土的理念，這也是民進黨的軟實力。
民進黨雲林縣黨部表示，登記前已先填寫20鄉鎮市長意願表，並針對有2人以上填寫的鄉鎮協調，目前僅水林、褒忠還在協調中，另，沒人填寫的斗南、虎尾、土庫、崙背、台西、四湖及口湖等7鄉鎮持續徵詢人選中，會力推適當人選。
