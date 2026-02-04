最強吸票機回鍋參選…王孝維喊話手下留情 高嘉瑜允諾做這事

民進黨北市黨部初選登記今開跑，「最強吸票機」前立委高嘉瑜回鍋選港湖，同選區議員王孝維今喊話高手下留情。高嘉瑜今說，選議員是可讓她回到當初的初心跟初衷，從頭開始、重新做人，努力為民進黨帶來更多席次，她承諾全力配合黨部配票。

高嘉瑜表示，她2010年第一次參選議員，大家覺得以民進黨當時在港湖狀況是非常困難，但還是創下最好成績，從過去2席增加到4席；後來泛綠分裂，導致現任江志銘意外落選成3席，到現在也是3席。

高嘉瑜說，港湖目前是9席，包含國民黨4席、民眾黨1席，所以民進黨還有4席空間，她相信只要能夠團結，票票民進黨，港湖一定能夠全壘打。也強調會努力讓民進黨在港湖的選票極大化，努力地團結所有泛綠選票，讓港湖能夠再拚到第4席，「我是以能夠為內湖南港拚第4席的心態」，希望能夠在港湖為民進黨來最大席次。

不過，高嘉瑜兩度在港湖選區拿下第一高票，2018年更以3萬4千多高票當選，讓當年議員王孝維成為「落選頭」無法連任。王孝維今上午登記參選時，希望高嘉瑜能手下留情。

高嘉瑜表示，她2010、2014、2018參選議員都配合北市黨部政策，只要市黨部認為需要配票，她都全力支持，不僅支持配票，還出錢參與配票。王孝維從政資歷比她更久、更深，他的基層實力不容小覷，包括他在宮廟也有龐大組織，她相信王在港湖一定有深厚實力。

高嘉瑜坦言，她已在內湖南港跌倒過，而且這兩年她不是現任議員，許多資源跟地方上，還是需要重新跟大家連結、補足、再次努力。她是抱持這樣的心態，也很尊敬王孝維前輩在基層的實力。如何配票、遵守市黨部的規範，只要能夠讓內湖南港席次極大化、4席全上，她願意全力配合。