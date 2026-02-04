快訊

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

中國權力鬥爭邏輯：何種情境會觸發大清洗？

最強吸票機回鍋參選…王孝維喊話手下留情 高嘉瑜允諾做這事

聯合報／ 記者林佳彣洪子凱／台北即時報導
民進黨北市議員初選登記首日，前立委高嘉瑜也抵達市黨部領表登記。記者洪子凱／攝影
民進黨北市議員初選登記首日，前立委高嘉瑜也抵達市黨部領表登記。記者洪子凱／攝影

民進黨北市黨部初選登記今開跑，「最強吸票機」前立委高嘉瑜回鍋選港湖，同選區議員王孝維今喊話高手下留情。高嘉瑜今說，選議員是可讓她回到當初的初心跟初衷，從頭開始、重新做人，努力為民進黨帶來更多席次，她承諾全力配合黨部配票。

2026九合一選舉

高嘉瑜表示，她2010年第一次參選議員，大家覺得以民進黨當時在港湖狀況是非常困難，但還是創下最好成績，從過去2席增加到4席；後來泛綠分裂，導致現任江志銘意外落選成3席，到現在也是3席。

高嘉瑜說，港湖目前是9席，包含國民黨4席、民眾黨1席，所以民進黨還有4席空間，她相信只要能夠團結，票票民進黨，港湖一定能夠全壘打。也強調會努力讓民進黨在港湖的選票極大化，努力地團結所有泛綠選票，讓港湖能夠再拚到第4席，「我是以能夠為內湖南港拚第4席的心態」，希望能夠在港湖為民進黨來最大席次。

不過，高嘉瑜兩度在港湖選區拿下第一高票，2018年更以3萬4千多高票當選，讓當年議員王孝維成為「落選頭」無法連任。王孝維今上午登記參選時，希望高嘉瑜能手下留情。

高嘉瑜表示，她2010、2014、2018參選議員都配合北市黨部政策，只要市黨部認為需要配票，她都全力支持，不僅支持配票，還出錢參與配票。王孝維從政資歷比她更久、更深，他的基層實力不容小覷，包括他在宮廟也有龐大組織，她相信王在港湖一定有深厚實力。

高嘉瑜坦言，她已在內湖南港跌倒過，而且這兩年她不是現任議員，許多資源跟地方上，還是需要重新跟大家連結、補足、再次努力。她是抱持這樣的心態，也很尊敬王孝維前輩在基層的實力。如何配票、遵守市黨部的規範，只要能夠讓內湖南港席次極大化、4席全上，她願意全力配合。

高嘉瑜 民進黨 議員
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

遭「扶龍王」王世堅巧妙避 高嘉瑜：堅哥是民進黨公共財推薦選北市長

成綠營北市長最大公約？王世堅直呼不可能 喊「她」識大體就選市長

高嘉瑜強勢回歸王孝維籲手下留情 黨部：有機會採聯合配票

高嘉瑜回鍋選港湖 游淑慧封「吸塵器」稱號：什麼顏色票都吸

相關新聞

成綠營北市長最大公約？王世堅直呼不可能 喊「她」識大體就選市長

綠委王世堅今陪同民進黨北市議員小雞登記初選，面對民進黨台北市長母雞人選遲遲未出爐，更公開喊話登記參與議員高嘉瑜識大體改選...

尷尬！王世堅陪小雞登記議員時間與高嘉瑜重疊 因「這原因」兩人未同台

民進黨北市議員初選登記首日，王世堅今率領「堅系」三位小雞登記參與初選，巧合的是前立委高嘉瑜也將回鍋選議員並在隔半小時後抵達，王在聯訪得知高要來登記選議員，直呼大材小用「應該要登記選市長。」並表示高要選市長才會幫她，原先高想要與王打招呼，但王卻稱有行程先離開，未與高碰面。

高嘉瑜回鍋選港湖 游淑慧封「吸塵器」稱號：什麼顏色票都吸

2026北市議員選戰，民進黨北市黨部今起初選登記，被視為港湖吸票機的前立委高嘉瑜，確定回鍋參選議員，今天上午赴市黨部登記...

最強吸票機回鍋參選…王孝維喊話手下留情 高嘉瑜允諾做這事

民進黨北市黨部初選登記今開跑，「最強吸票機」前立委高嘉瑜回鍋選港湖，同選區議員王孝維今喊話高手下留情。高嘉瑜今說，選議員...

黃國昌曝在野黨目標「打下高雄」賴瑞隆：藍白把高雄當籌碼換政治利益

民眾黨主席黃國昌昨曝在野黨最大的戰略目標是「打下高雄」，酸民進黨人選賴瑞隆沒有「Charisma（魅力）」，對此，賴瑞隆...

遭「扶龍王」王世堅巧妙避 高嘉瑜：堅哥是民進黨公共財推薦選北市長

民進黨北市議員初選登記首日，立委王世堅上午陪3位小雞新人登記，雖得知前立委高嘉瑜也到黨部領表登記，卻未留步同框，更直呼她...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。