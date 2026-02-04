延續初衷深耕屏東…縣議員梁育慈爭取連任 今完成民進黨登記

民進黨屏東縣黨部2月2日到6日展開縣議員、鄉鎮長等登記參選。縣議員梁育慈秉持著「延續初衷，深耕屏東」，今上午到黨部完成登記，爭取縣議員連任，綠營在第一選區（屏東市）有3席現任議員，梁育慈也是該選區現任議員首個登記。

屏東縣第一選區屏東市向來是藍大於綠的結構，該選區選出12席縣議員，現任縣議員民進黨有3席，分別是梁育慈、李世斌與方一祥。由於民進黨屏東縣黨部對於縣議員、鄉鎮長都是採取開放登記，截至4日中午縣議員第一選區登記，有前縣議員李清聖、縣長周春米前秘書蔡侑庭，與今天登記梁育慈。

「全力以赴爭取在今年底連任屏東縣議員」，梁育慈說，2022年她結束10幾年在台北幕僚生涯，回到養育她長大的土地，當時心中熱血沸騰，腳下格外踏實，決心在家鄉實踐理念，將所學的專業奉獻給屏東。

「十年淬鍊，返鄉貢獻」，梁育慈說，三年多前她返鄉參選的宣言，她身為沒有背景的糖廠子弟，緊握選區每一位鄉親的手，獲得大家的栽培與支持，有幸成為屏東市第一位民進黨籍的女性縣議員。

梁育慈說，邁向下一階段，期許能「延續初衷，深耕屏東」。就職3年多以來，不敢辜負選民託付與期待，在議會，她大力反映民眾最真實心聲，爭取鄉親最需要建設；在選區，深入大街小巷，協助解決鄉親的大小難題。

梁育慈說，這一千多個日子，一刻不敢鬆懈，每天希望讓屏東變得更好，也還想為屏東做更多，年底選戰，她會繼續站在第一線爭取為大家服務機會，懇請大家做她最堅強的後盾。