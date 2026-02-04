陳素月赤兔馬福袋亮相 冷回藍營謝家豪宅議題

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月在今天立春時節發表她將在新春發放的「赤兔馬」福袋，要祝福大家如赤兔馬，一馬當先。記者林宛諭／攝影
民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月在今天立春時節發表她將在新春發放的「赤兔」福袋，要祝福大家如赤兔馬，一馬當先；而對於國民黨彰化縣長熱門人選謝衣鳯謝家豪宅被胞弟彰化議長謝典林開箱的熱議話題，陳素月說，議長要滿足大家好奇心，她予以尊重，不便評論。

2026九合一選舉

陳素月今天在溪湖鎮的競選辦公室公布她將在春節期間發放的新春福袋，與會者有多位黨公職縣議員、鄉鎮長等，陳素月說，春節期間她將展開全縣26 個鄉鎮廟宇信仰中心參香祈福，並準備約3萬5千份福袋要向鄉親拜年。

「彰化的未來不能再等，這個赤兔馬福袋不只是一個紀念品，更是一份承諾。」陳素月說，未來如能獲得鄉親支持，帶領彰化縣，將以赤兔馬的衝勁與毅力，為彰化鄉親的福祉與地方建設努力打拼，積極解決幾項重大建設延宕問題、加速完成期程。

陳素月說，立春象徵春天的開始，代表希望與轉機，她選在今日發表用奔騰的「紅色赤兔馬」作為主視覺的福袋，是要向鄉親傳達她的服務熱誠與動力，希望有機會帶領彰化縣，讓彰化重大的建設如赤兔馬般衝破障礙、全速前進，讓未來的彰化縣在建設發展上能一馬當先。

相較綠營陳素月已蓄勢待發，彰化藍營雖有立委謝衣鳯、前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，及前副縣長、現任縣府參議柯呈枋均欲爭取國民黨提名參選，但縣長候選人仍難產。

尤以謝衣鳯欲選縣長，胞弟謝典林欲連任議長，姐弟之爭愈演愈烈，以往謝家豪宅總成為選舉被抨擊目標，謝典林近日開箱豪宅也引起熱議。

陳素月說，謝家在彰化三代從政，在地方受矚目，對於議長最近開箱豪宅滿足大家的好奇心，她予以尊重。國民黨黨內競爭陷於紛亂，那是他們的家務事，她自己則是專心布局，希望能在年底贏得勝選。

民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月在今天立春時節發表她將在新春發放的「赤兔馬」福袋，要祝福大家如赤兔馬，一馬當先。記者林宛諭／攝影
陳素月 謝衣鳯 謝典林
