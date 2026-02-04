黃國昌曝在野黨目標「打下高雄」賴瑞隆：藍白把高雄當籌碼換政治利益
民眾黨主席黃國昌昨曝在野黨最大的戰略目標是「打下高雄」，酸民進黨人選賴瑞隆沒有「Charisma（魅力）」，對此，賴瑞隆今天表示，高雄人民期待的是重視進步發展未來的市長，藍白把高雄和市民視為戰利品，當作換取政治利益的籌碼，有心為高雄的人不會這麼做。
黃國昌昨接受本報專訪拋出「北國昌、南文哲」兩個太陽將分進合擊，提到最大戰略目標是「打下高雄」，並認為賴瑞隆沒有「Charisma（魅力）」的政治人物，是千載難逢的機會，國民黨柯志恩想要選贏，就要需要柯文哲力量挹注。
賴瑞隆說，黃國昌這番言論，根本是不在乎高雄人民的感受及未來，高雄人民期待的是真正重視高雄進步發展未來的市長，一個把高雄和市民視為戰利品，只把高雄當作換取政治利益的籌碼，真正有心為高雄的人不會這麼做。
賴批評，把高雄當作總統大選的墊腳石的人已經被高雄人罷免了，高雄人不會接受任何把高雄當總統墊腳石的政治人物。
