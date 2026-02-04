遭「扶龍王」王世堅巧妙避 高嘉瑜：堅哥是民進黨公共財推薦選北市長

民進黨北市議員初選登記首日，立委王世堅上午陪3位小雞新人登記，雖得知前立委高嘉瑜也到黨部領表登記，卻未留步同框，更直呼她選議員大材小用，應選市長。高則說，「堅哥一直都是民進黨公共財」，她非常推薦王能有機會代表民進黨參選台北市長。

兩人擦身而過，高嘉瑜受訪表示，「我剛來時，才知道原來堅哥在樓上」，坦言不知王今早會帶他推薦的參選人一起來登記，直呼很巧合。

高嘉瑜說，雖然很可惜沒機會跟堅哥打招呼，但是兩人私下每天都有互動，今早王也有跟她道早安，「我相信堅哥在台北市是人氣王也是扶龍王，這次也會在每個選區成為大家的吉祥物。」

王世堅認為高嘉瑜應該選市長，如果她參選市長，自己絕對會支持，選議員大材小用。高嘉瑜說，「堅哥非常謙虛」。這次台北市長選戰，大家都希望有一個最強參選人、最強母雞，不僅代表民進黨，更重要是能帶動全台2026選戰，她相信唯有王世堅有這樣的人氣跟聲量，才能夠捲動整個民進黨2026選情愈來愈好，非常期待有這樣的「人氣王」、「扶龍王」來參選。

高嘉瑜說，行政院副院長鄭麗君、大家也都在期待行政院長卓榮泰等人，也都是非常強的參選人。她之前多次提到，卓就好像「少林足球」的「大師兄」，大師兄如果回來了，大家都各自歸位了，各展神通，因為卓榮泰過去在民進黨內被稱為是大師兄。

至於鄭麗君，高嘉瑜說，過去曾與她「逆風行腳」在2008年謝長廷參選總統時，一起從屏東鵝鑾鼻走到台北，走511公里、22天，自己是少數跟鄭從頭走到尾，鄭是非常有意志力且堅毅的女性，她的理想性跟道德性也非常高。兩人在台灣智庫共事過，鄭是執行長，跟很多學者制定許多國家政策的意見，鄭的能力跟政策等各方面非常強。

高嘉瑜直言，鄭麗君是非常強的參選人，只是很可惜台北市民對她認識不深，自己相信若鄭來選，一定能夠讓大家知道有這麼優秀的一位女性在民進黨、台灣政壇，希望她能夠被看到、發光發熱。

「王世堅更是不用說了，他不用任何的推銷，自己就自帶聲量且自帶光芒。」高嘉瑜說，從3歲小朋友到100歲民眾都耳熟能詳，大街小巷都在傳唱「沒出息」一曲，他出來參選，在話題上、聲量上都無庸置疑，絕對是最強的參選人。