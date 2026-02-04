黃國昌曝2026最大目標「打下高雄」 柯志恩喊：藍白一定要合

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／聯合報資料照片
迎戰年底九合一選舉，民眾黨主席黃國昌昨接受聯合報專訪透露，在野黨最大戰略目標是「打下高雄」，且縣市長選舉不會出現3組人馬，所有藍白合作縣市一律適用。國民黨立委柯志恩今回應，從頭到尾都認為藍白一定要合，高雄盤勢綠營比藍營強，唯有在野團結，才有機會贏得勝選。

柯志恩說，自始至終她都認為藍白一定要合，面對高雄這麼大的綠營盤勢，比藍營還要強的選區，唯有在野黨大家合作團結，才有機會打贏這勝仗。而過去立法院中，國民黨與民眾黨在多項法案上已有非常多合作，更不用說去年大罷免、核三公投等議題，黃國昌都特別到高雄，幫他們發聲。　

柯志恩強調，面對這場艱困高雄選戰，未來不論是民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌，或其他民眾黨立委，都能夠多到高雄走訪，與地方共同努力，凝聚在野陣營的力量，讓選戰熱熱烈烈，也爭取更多選民的認同，這將是未來選戰的非常重要趨勢。

