民進黨台中市議員登記開始 這3區預計超額將採取協調或初選

民進黨台中市黨部啟動2026市議員提名登記，將提名32席，其中第2、第5、第14等3個選區預計會出現登記人數超過提名人數的狀況，將採協調優先、協調不成再初選。今天是登記首日，上午有5人登記，黨部預計最後2天（9日、10日）有較多人登記。

台中市議員席次共65席，目前國民黨32席、民進黨24席、民眾黨1席、無黨籍5席，共62席，國民黨籍原議員羅廷瑋、黃健豪、黃仁2024年轉任立委，吳建德補選當選，民眾黨籍原議員陳清龍今年轉任立法委員。

民進黨台中市長提名人選確定是立委何欣純，議員提名作業也搶先國民黨一步，今天開始登記，截至10日為止，扣除周末，共5天。市黨部主委許木桂指出，今天是農曆的4日，數字較不討喜，登記人數不多，預計9日、10日有較多人登記。

根據民進黨中央黨部公告，第1選區（大甲大安外埔）提名2人、第2選區（清水梧棲沙鹿）提名3人、第3選區（龍井大肚烏日）提名2人、第4選區（后里豐原）提名2人、第5選區（神岡大雅潭子）提名3人、第6選區（西屯）提名2人、第7選區（南屯）提名2人、第8選區（北屯）提名3人、第9選區（北區）提名2人、第10選區（中西區）提名2人、第11選區（東南區）提名3人、第12選區（太平）提名2人、第13選區（大里霧峰）提名3人、第14選區（東勢石岡新社和平）提名1人。

據了解，第2選區、第5選區與第14選區都會出現超額登記。第2選區除了現任的楊典忠與王立任，還有前市長林佳龍幕僚陳怡潔、新人林東誼表態；第5選區除現任周永鴻與蕭隆澤，大雅上雅里長陳映辰、前議員許水彬媳婦林鈺梅表態；第14選區現任蔡成圭無意參選，立委蔡其昌服務處主任詹智翔與石岡九房里長張鴻斌有意出戰。

許木桂表示，提名登記到10日下午5時，登記完成後各區符合資格的人數若超過提名人數，優先以協調方式處理，若協調無果，辦理黨內初選。今天上午有現任議員李天生、林德宇，以及非現任的陳映辰、詹智翔、張耀中共5人登記。

國民黨市長人選尚未決定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔尚在「姐弟相爭」，黨中央預計近日第二次協調，基層推測最快也得到3月才能確定提名人選；議員提名部分，市黨部表示，預計3月分兩波提名，第一波提名現任議員，第二波則提名空出席位，若有多人相爭採取協調或民調。