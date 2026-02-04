2026選戰黃國昌喊「打下高雄」 李明璇：藍白合對柯志恩有信心
2026縣市長選舉，民眾黨主席黃國昌指在野黨最大戰略目標是「打下高雄」。曾在高雄參選立委的國民黨前發言人李明璇今天表示，立委柯志恩打弊讓高雄人有感，藍白又有合作共識，她對選情非常有信心。
2026九合一選舉
立法院長韓國瑜2018年勝選高雄市長，李明璇是助韓青年代表性人物。李在2024年參選高雄市第8選區立委失利，對手就是今年代表民進黨參選高雄市長的立委賴瑞隆。
李明璇目前投入台北市松山、信義區市議員選戰，今天與要在新北市汐止、萬里、金山區參選市議員的何元楷，一起在汐止中正市場分送紅包袋和春聯。
黃國昌接受聯合報專訪時，提及縣市長選戰，在野黨最大戰略目標是「打下高雄」，國民黨立委柯志恩對決民進黨立委賴瑞隆，是一個千載難逢的好機會，並說縣市長選舉不會出現三組人馬，所有藍白合作縣市一律適用。
李明璇表示，現在「藍白合」是大家的共識，國民黨主席鄭麗文也喊出南台灣拚勝選的目標。她非常開心聽到黃國昌的說法，和國民黨有一樣的共識。
李明璇認為，柯志恩從上一次參選高雄市長到現在，又再花4年的時間在高雄深耕，提高的聲量，並幫忙處理大家提出的弊案，讓很多的高雄人非常有感，讓很多的高雄人對於這一次的市長選舉，有非常高的盼望。藍白能夠有合作共識，她對2026高雄市長選戰非常樂觀，非常有信心。
何元楷說，其實2026年縣市長選舉，不管是在高雄，還是在哪裡，最大的共識就是不要再讓民進黨得逞了，藍白最大的共識就是這個。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言