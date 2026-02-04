快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
投入台北市松山、信義區市議員選戰的李明璇（中），今與在新北市汐止、萬里、金山區參選市議員的何元楷（右），一起在汐止中正市場分送紅包袋和春聯。記者邱瑞杰／攝影
投入台北市松山、信義區市議員選戰的李明璇（中），今與在新北市汐止、萬里、金山區參選市議員的何元楷（右），一起在汐止中正市場分送紅包袋和春聯。記者邱瑞杰／攝影

2026縣市長選舉，民眾黨主席黃國昌指在野黨最大戰略目標是「打下高雄」。曾在高雄參選立委的國民黨前發言人李明璇今天表示，立委柯志恩打弊讓高雄人有感，藍白又有合作共識，她對選情非常有信心。

2026九合一選舉

立法院長韓國瑜2018年勝選高雄市長，李明璇是助韓青年代表性人物。李在2024年參選高雄市第8選區立委失利，對手就是今年代表民進黨參選高雄市長的立委賴瑞隆。

李明璇目前投入台北市松山、信義區市議員選戰，今天與要在新北市汐止、萬里、金山區參選市議員的何元楷，一起在汐止中正市場分送紅包袋和春聯。

黃國昌接受聯合報專訪時，提及縣市長選戰，在野黨最大戰略目標是「打下高雄」，國民黨立委柯志恩對決民進黨立委賴瑞隆，是一個千載難逢的好機會，並說縣市長選舉不會出現三組人馬，所有藍白合作縣市一律適用。

李明璇表示，現在「藍白合」是大家的共識，國民黨主席鄭麗文也喊出南台灣拚勝選的目標。她非常開心聽到黃國昌的說法，和國民黨有一樣的共識。

李明璇認為，柯志恩從上一次參選高雄市長到現在，又再花4年的時間在高雄深耕，提高的聲量，並幫忙處理大家提出的弊案，讓很多的高雄人非常有感，讓很多的高雄人對於這一次的市長選舉，有非常高的盼望。藍白能夠有合作共識，她對2026高雄市長選戰非常樂觀，非常有信心。

何元楷說，其實2026年縣市長選舉，不管是在高雄，還是在哪裡，最大的共識就是不要再讓民進黨得逞了，藍白最大的共識就是這個。

投入台北市松山、信義區市議員選戰的李明璇（左），今與在新北市汐止、萬里、金山區參選市議員的何元楷（右），一起在汐止中正市場分送紅包袋和春聯。記者邱瑞杰／攝影
投入台北市松山、信義區市議員選戰的李明璇（左），今與在新北市汐止、萬里、金山區參選市議員的何元楷（右），一起在汐止中正市場分送紅包袋和春聯。記者邱瑞杰／攝影

藍白合 李明璇 黃國昌
相關新聞

成綠營北市長最大公約？王世堅直呼不可能 喊「她」識大體就選市長

綠委王世堅今陪同民進黨北市議員小雞登記初選，面對民進黨台北市長母雞人選遲遲未出爐，更公開喊話登記參與議員高嘉瑜識大體改選...

尷尬！王世堅陪小雞登記議員時間與高嘉瑜重疊 卻不願「同台」快閃

民進黨北市議員初選登記首日，王世堅今天率領「堅系」三位小雞登記參與初選，巧合的是前立委高嘉瑜也將回鍋選議員並在隔半小時後...

高嘉瑜回鍋選港湖 游淑慧封「吸塵器」稱號：什麼顏色票都吸

2026北市議員選戰，民進黨北市黨部今起初選登記，被視為港湖吸票機的前立委高嘉瑜，確定回鍋參選議員，今天上午赴市黨部登記...

2026選戰黃國昌喊「打下高雄」 李明璇：藍白合對柯志恩有信心

2026縣市長選舉，民眾黨主席黃國昌指在野黨最大戰略目標是「打下高雄」。曾在高雄參選立委的國民黨前發言人李明璇今天表示，...

傳農曆年前後請辭？ 王世堅讚李四川優秀事務官 「早辭職對大家都好」

台北市副市長李四川傳出將於農曆年前請辭，正式投入新北市長選戰，綠委王世堅也稱讚李是一個很優秀事務官，過去也曾擔任新北市相...

影／黃國昌曝在野黨最大目標「打下高雄」 柯志恩回應了

2026年地方大選，民眾黨主席黃國昌透露在野黨最大戰略目標是「打下高雄」，藍白合布局箭在弦上，國民黨人選、立委柯志恩今天...

