2026選戰黃國昌喊「打下高雄」 李明璇：藍白合對柯志恩有信心

2026縣市長選舉，民眾黨主席黃國昌指在野黨最大戰略目標是「打下高雄」。曾在高雄參選立委的國民黨前發言人李明璇今天表示，立委柯志恩打弊讓高雄人有感，藍白又有合作共識，她對選情非常有信心。

立法院長韓國瑜2018年勝選高雄市長，李明璇是助韓青年代表性人物。李在2024年參選高雄市第8選區立委失利，對手就是今年代表民進黨參選高雄市長的立委賴瑞隆。

李明璇目前投入台北市松山、信義區市議員選戰，今天與要在新北市汐止、萬里、金山區參選市議員的何元楷，一起在汐止中正市場分送紅包袋和春聯。

黃國昌接受聯合報專訪時，提及縣市長選戰，在野黨最大戰略目標是「打下高雄」，國民黨立委柯志恩對決民進黨立委賴瑞隆，是一個千載難逢的好機會，並說縣市長選舉不會出現三組人馬，所有藍白合作縣市一律適用。

李明璇表示，現在「藍白合」是大家的共識，國民黨主席鄭麗文也喊出南台灣拚勝選的目標。她非常開心聽到黃國昌的說法，和國民黨有一樣的共識。

李明璇認為，柯志恩從上一次參選高雄市長到現在，又再花4年的時間在高雄深耕，提高的聲量，並幫忙處理大家提出的弊案，讓很多的高雄人非常有感，讓很多的高雄人對於這一次的市長選舉，有非常高的盼望。藍白能夠有合作共識，她對2026高雄市長選戰非常樂觀，非常有信心。