傳農曆年前後請辭？ 王世堅讚李四川優秀事務官 「早辭職對大家都好」

台北市副市長李四川傳出將於農曆年前請辭，正式投入新北市長選戰，綠委王世堅也稱讚李是一個很優秀事務官，過去也曾擔任新北市相關首長，但新北土地面積、人口都很多，仍必須要盡早投入了解，李應盡快請辭，對大家都好。

輝達落腳北士科，設定專案地上權案預計2月10至15日簽約，外界關注主責輝達案的副市長李四川，傳出農曆年前後將請辭去選新北市長，綠委王世堅表示，李過去都擔任事務官是專業的工程技術官僚，表現非常好，但需要參與大選、選舉等涉入政治議題，他認為李會聽從幕僚建議，盡早辭職投入，比較正確。

王世堅分析，李若繼續擔任副市長，又要去了解新北市選情，時間調配上多少會受影響，對台北市政並不好，對其他候選人也不太公平，若及早投入選舉，更能夠盡快去對新北市目前市政發展有全盤了解，要怎麼樣進去從那個斷點接起來，越早回去越好。

王世堅表示，李四川過去也擔任過新北市相關局處首長，新北市不但幅員廣闊，人口甚至高達400萬人比台比是還多，即便過去很熟稔，但是現在畢竟還要在回去接上才可以，應盡早向台北市政府請辭，就選戰位置這才是對的，對大家都好。