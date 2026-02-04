國民黨花蓮縣長提名不公？葉耀輝聲請凍結提名程序：規則不能扭曲

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
花蓮市前市長葉耀輝、資深媒體人何啟聖今到台北地院聲請假處分凍結黨內提名程序。記者王聖藜/攝影
爭取國民黨花蓮縣長提名的花蓮市前市長葉耀輝、資深媒體人何啟聖認為，縣黨部內參民調程序有瑕疵，今到台北地院聲請假處分凍結黨內提名程序。葉表示，黨中央應回到可受檢驗的底線，何表示，遞狀是為「踩煞車」讓提名程序凍結。

2026九合一選舉

葉耀輝表示，遞狀聲請假處分要請求法院在提名程序爭議釐清前，命國民黨中央黨部暫時停止公告、發布或推動與花蓮縣長提名、徵召或候選人產生機制的有關作業，並暫停相關程序進行。

葉耀輝說，他並非請法院介入政治勝負，而是請法院先保全「程序爭議可被救濟」的最低限度，避免後續程序製造不可回復的既成事實。

葉說，他已向中央常務委員會提出申訴，要求成立專案調查小組釐清公告、協調、民調決議的形成與執行，政黨內部競爭可以激烈，規則不能扭曲，勝負可以輸，但程序不能假，呼籲中央黨部回到公開、透明、可受檢驗的提名底線。

何啟聖表示， 提假處分是希望能夠把證據保全，也就是希望錯誤不要延續發生，所以今天算是「踩煞車」把提名的程序凍結下來。

何啟聖說，新竹縣提名激烈，民進黨也已經有提名人選，但提名還懸而未決「為什麼相對單純的花蓮縣要這麼樣速戰速決？」何說，他是整個程序當中的利害關係人，懷疑自他宣布參選，造就了提名作業的加速前進。

何表示，這完全是黑箱作業、密室協商、私相授受，懷疑花蓮縣黨部背後是不是有一隻黑手在介入，花蓮縣民其實心裡已有答案。

何啟聖表示，他作了三次申訴，但黨中央維持「三不政策」，第一個就是不接觸，第二個不回應，第三個不處理，他不忍見到黨是這樣的發展，所以希望能夠把提名程序導到正軌。

