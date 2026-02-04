成綠營北市長最大公約？王世堅直呼不可能 喊「她」識大體就選市長

綠委王世堅今陪同民進黨北市議員小雞登記初選，面對民進黨台北市長母雞人選遲遲未出爐，更公開喊話登記參與議員高嘉瑜識大體改選市長，並點名黨內還有許多優秀人才，但自己不會是那個「最大公約數」。

王世堅被問到是否有機會成為綠營「最大公約數」，王世堅直呼「不可能、不可能」，民進黨內人才濟濟，適任的市長候選人太多太多，包含鄭麗君、林佳龍、莊瑞雄、徐國勇、高嘉瑜還有吳思瑤，幾位都是學養俱佳、才德兼備，更在國會、立法院歷練過，不論台北市政或是國家大政都瞭然於胸，非常適合擔任台北市長的候選人。

而王也呼籲今天登記參與議員初選高嘉瑜，「識大體的話就登記選市長。」高嘉瑜對台北市政的熟悉，那加上她過去學經歷，市議會的問政大家有目共睹，所以對她回鍋參選議員蠻意外。

外界也擔心，高吸票機是否會影響到其他議員，王則認為不會，高本身就是很開朗一個人，初選過後提名名額確定，相信她會很樂於跟選區全體民進黨提名的議員聯合競選，且每位議員都很認真，例如本屆新科議員何孟樺不卑不亢在議會問政的表現非常傑出，即便有高嘉瑜這麼強吸票機，對何孟樺是不會造成影響，因為何有固定的支持者、粉絲。