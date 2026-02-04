快訊

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

大S想回家…赴機場途中「突心跳停止」 生前最後5天軌跡曝光

高嘉瑜強勢回歸王孝維籲手下留情 黨部：有機會採聯合配票

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市議員王孝維（左）、黨部主委張茂楠（右）。記者洪子凱／攝影
民進黨北市議員王孝維（左）、黨部主委張茂楠（右）。記者洪子凱／攝影

民進黨北市黨部今開始初選登記，前立委高嘉瑜回歸參選港湖，被視為最強吸票機。同選區議員王孝維今登記時受訪表示，希望高委員手下留情，幫忙我們助選、一起上，至於配票問題就由市黨部來決定。北市黨部主委張茂楠說，港湖有機會採聯合競選、配票方式，提名人都上。

2026九合一選舉

王孝維表示，在2018年高嘉瑜出來參選，拿到最高票，讓他落選，現在高又回鍋參選北市議員，依當前民調顯示，第一的選擇是高，第二的選擇是他，「最危險的絕對是王孝維。」希望所有市民、南港內湖區的選民，眼睛要張亮一點，大家一起上，對北市議會民進黨團才會有幫助。

王孝維也說，希望高嘉瑜能手下留情，能夠以身作則帶領著我們南港內湖區的所有議員，共同來創造台北市議員2016年的全壘打佳績，「盡量幫我們助選，讓我們也可以一起上。」

媒體問到與高嘉瑜協調配票，王孝威說，中央應該會有好的機制，是要配票等，讓我們台北市議員能夠在台北市議會最多的席次，中央政策下來，我們都會遵守，至於配票問題，就要由台北市黨部的來宣布，也要等初選以後來做。

媒體也詢問民進黨北市黨部主委張茂楠配票議題，他說，內湖南港如果平均配票是4席全上沒問題，因為提名是透過比較精準、科學的方式來計算，同時也希望民進黨在北市議會戰力、為了整個民進黨提名者都當選，內湖南港有機會的話是採取聯合、聯合競選、聯合配票，所有提名人都安全上壘。

另外，媒體問到，民進黨北市僅提名25位議員，被說是保守提名、連北市議會過半席次都不到，是因為沒有強力母雞？張茂楠說，不是沒有強而有力的母雞，強而有力的母雞當然過年前就會出現，不過最精準的是要看當地選區，我們大概會有多少的票數。

他說，如果說擴大提名，但是可能是大家自己踩自己，這樣就沒辦法用黨的方式去聯合配票，或者選民配票機制就會亂掉。精準提名的意思就是有多少票、提多少人，2022年當選21席，2026年希望都能夠當選，是最大戰略方針。

北市 民進黨團 議員 高嘉瑜
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

尷尬！王世堅陪小雞登記議員時間與高嘉瑜重疊 卻不願「同台」快閃

被稱3萬票起跳！「超級吸票機」高嘉瑜確定參戰 明上午登記港湖初選

「港湖女神」高嘉瑜宣布參戰！和這兩人互動漏網畫面曝光

北市教師脫北多嚴重…高嘉瑜曝教學一現況：全國同薪非公平

相關新聞

成綠營北市長最大公約？王世堅直呼不可能 喊「她」識大體就選市長

綠委王世堅今陪同民進黨北市議員小雞登記初選，面對民進黨台北市長母雞人選遲遲未出爐，更公開喊話登記參與議員高嘉瑜識大體改選...

尷尬！王世堅陪小雞登記議員時間與高嘉瑜重疊 卻不願「同台」快閃

民進黨北市議員初選登記首日，王世堅今天率領「堅系」三位小雞登記參與初選，巧合的是前立委高嘉瑜也將回鍋選議員並在隔半小時後...

高嘉瑜回鍋選港湖 游淑慧封「吸塵器」稱號：什麼顏色票都吸

2026北市議員選戰，民進黨北市黨部今起初選登記，被視為港湖吸票機的前立委高嘉瑜，確定回鍋參選議員，今天上午赴市黨部登記...

2026選戰黃國昌喊「打下高雄」 李明璇：藍白合對柯志恩有信心

2026縣市長選舉，民眾黨主席黃國昌指在野黨最大戰略目標是「打下高雄」。曾在高雄參選立委的國民黨前發言人李明璇今天表示，...

傳農曆年前後請辭？ 王世堅讚李四川優秀事務官 「早辭職對大家都好」

台北市副市長李四川傳出將於農曆年前請辭，正式投入新北市長選戰，綠委王世堅也稱讚李是一個很優秀事務官，過去也曾擔任新北市相...

影／黃國昌曝在野黨最大目標「打下高雄」 柯志恩回應了

2026年地方大選，民眾黨主席黃國昌透露在野黨最大戰略目標是「打下高雄」，藍白合布局箭在弦上，國民黨人選、立委柯志恩今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。