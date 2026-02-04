高嘉瑜強勢回歸王孝維籲手下留情 黨部：有機會採聯合配票

民進黨北市黨部今開始初選登記，前立委高嘉瑜回歸參選港湖，被視為最強吸票機。同選區議員王孝維今登記時受訪表示，希望高委員手下留情，幫忙我們助選、一起上，至於配票問題就由市黨部來決定。北市黨部主委張茂楠說，港湖有機會採聯合競選、配票方式，提名人都上。

王孝維表示，在2018年高嘉瑜出來參選，拿到最高票，讓他落選，現在高又回鍋參選北市議員，依當前民調顯示，第一的選擇是高，第二的選擇是他，「最危險的絕對是王孝維。」希望所有市民、南港內湖區的選民，眼睛要張亮一點，大家一起上，對北市議會民進黨團才會有幫助。

王孝維也說，希望高嘉瑜能手下留情，能夠以身作則帶領著我們南港內湖區的所有議員，共同來創造台北市議員2016年的全壘打佳績，「盡量幫我們助選，讓我們也可以一起上。」

媒體問到與高嘉瑜協調配票，王孝威說，中央應該會有好的機制，是要配票等，讓我們台北市議員能夠在台北市議會最多的席次，中央政策下來，我們都會遵守，至於配票問題，就要由台北市黨部的來宣布，也要等初選以後來做。

媒體也詢問民進黨北市黨部主委張茂楠配票議題，他說，內湖南港如果平均配票是4席全上沒問題，因為提名是透過比較精準、科學的方式來計算，同時也希望民進黨在北市議會戰力、為了整個民進黨提名者都當選，內湖南港有機會的話是採取聯合、聯合競選、聯合配票，所有提名人都安全上壘。

另外，媒體問到，民進黨北市僅提名25位議員，被說是保守提名、連北市議會過半席次都不到，是因為沒有強力母雞？張茂楠說，不是沒有強而有力的母雞，強而有力的母雞當然過年前就會出現，不過最精準的是要看當地選區，我們大概會有多少的票數。

他說，如果說擴大提名，但是可能是大家自己踩自己，這樣就沒辦法用黨的方式去聯合配票，或者選民配票機制就會亂掉。精準提名的意思就是有多少票、提多少人，2022年當選21席，2026年希望都能夠當選，是最大戰略方針。