高嘉瑜回鍋選港湖 游淑慧封「吸塵器」稱號：什麼顏色票都吸

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
高嘉瑜現身登記選議員。記者洪子凱／攝影
2026北市議員選戰，民進黨北市黨部今起初選登記，被視為港湖吸票機的前立委高嘉瑜，確定回鍋參選議員，今天上午赴市黨部登記參選議員初選。同選區國民黨議員游淑慧今天說，現在民進黨議員及新人都瑟瑟發抖，宛如霸王級寒流。

甚至游淑慧說，她現在見到高嘉瑜，都跟她開玩笑說「你現在不是吸票機，你現在是吸塵器，不僅是什麼顏色的票，都會吸到。」

游淑慧今天上午出席東環段開工，媒體問及高嘉瑜確定回鍋選港湖，游說，民進黨現在在港湖區，都是屬於比較新生代，民進黨現在比較擔心會衝擊到他們港湖地區的世代交替。

游說，過去她所知道的內湖南港，民進黨過去20年來比較沒有世代交替的議員，上一屆有何孟樺是第一次世代交替議員，這一屆有陳又新，不過現在他們都瑟瑟發抖，宛如霸王級寒流。游說，高嘉瑜說他會扮演母雞，不過這隻母雞是否會壓垮小雞，這是民進黨要自己去努力的，

