何元楷、李明璇到汐止中正市場 青年戰隊合體發送蔣萬安春聯

國民黨台北市立委羅智強辦公室主任何元楷，要在出生地新北市汐止區參選市議員，今邀要角逐台北市議員的李明璇，一起在汐止中正市場分送紅包袋，以及台北市長蔣萬安的「今馬熊讚」春聯，爭取民眾支持他在黨內初選出線。

新北市第11選區（汐止、萬里、金山）4名市議員，長期是藍2綠2局面。原國民黨議員廖先翔進軍立院問政，爭取國民黨提名的人選中，何元楷和國民黨前發言人蕭敬嚴已宣布參選，擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中、新北市政府民政局機要秘書張珀源也勤訪基層布局。

何元楷今天打出「青年戰隊合體」口號，邀請在台北市松山、信義區參選市議員的李明璇，一起在中正市場發春聯和拜票。

他在「跑行程」的時候，發送他和強哥（羅智強）聯名的春聯，大家很愛拿，還有發立法院長韓國瑜的春聯也很受歡迎。有支持者跟他說，他跟強哥的春聯、韓院長的春聯，還有馬英九前總統的春聯都有了，有沒有蔣萬安市長的春聯？

何元楷表示，他曾是蔣萬安的幕僚，蔣是他的「前老闆」。因為蔣的人氣很高，春聯也很「夯」，洽詢取得一些春聯後，今天就帶到中正市場發送給民眾。