影／「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

民進黨北市議員初選登記首日，立委王世堅今早就帶領三位小雞登記參與初選，更自稱民進黨已經有新派系「堅系」，過去只有他一人現在多了幾位好戰友，這些人再初選都相當艱困，會利用為數不多時間，用掃街、車掃方式，提升他們知名度，幫助這些小雞順利通過初選。

王世堅今天一早陪同參與初選新人呂瀅瀅、陳聖文、賴俊翰登記參選初選，更喊出口號「堅定信賴，瀅到有聖」，王表示，民進黨終於成立一個最小的派系「堅系」，本來只有他一人，現在議員初選，有幾位過去就是好朋友，還有年輕先進要來參選，很難得再一次政治上聚會。

王世堅表示，這些人平常政治上討論一些事，這次幾位參選人初選都很艱困，希望能幫點小忙，「其實我沒有派系」。未來一定循既有正常一些輔選管道，希望能在一、兩個禮拜把握時間，用掃街、車掃方式，最快方式讓這些新人小雞知名度可以打開。