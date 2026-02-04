學者：大選年藍白若續推高政治爭議法案 恐讓執政黨再次撿到槍

民眾黨立委大換血，外界關注是否將影響藍白國會合作。學者認為，藍白合立場短期內不會有重大轉折，兩黨黨中央決策人士才是未來影響藍白合作的關鍵，但也提醒今年逢地方大選，如藍白合作續推政治爭議高的法案，恐為藍白選情跟後續合作投下更多變數。

民眾黨落實「兩年條款」，民眾黨籍黃國昌、黃珊珊、林國成、張啓楷、林憶君、麥玉珍卸任立委。民眾黨立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀等6人，於2月3日在立法院長韓國瑜主持宣誓、大法官陳忠五監誓下就職。

民眾黨立委換血，是否可能影響藍白國會合作？東吳大學政治系副教授左宜恩表示，由於任期只剩一半，年底縣市長選舉在即，預期黨中央藍白合的立場短期內應該不會有重大轉折，因此民眾黨立委大幅換血對藍白合作的影響有限。仍以黨中央決策人士才是未來影響藍白合作的關鍵。

左宜恩說，雙方相互磨合中，培養政治合作默契。除了國會外，兩黨智庫的合作也會扮演重要角色。智庫具有決定未來大選中兩黨所提出的政見跟競選策略的功能，因此智庫如亦能合作順暢，也有助於兩黨現任公職人員及候選人合作更為密切。

左宜恩建議，回歸民生議題對藍白合作較為有利，如繼續推動具政治爭議的法案，可能會再次將選舉焦點帶回統獨之爭，對藍白未必有利。因此改以民生法案為主，應該較為符合藍白後續選戰的利益。

左宜恩提醒，但若藍白決策人士仍沉浸在去年大罷免32比0的勝利，誤以為民意將持續對己有利，推動政治爭議法案，則可能讓執政黨再次「撿到槍」，形塑對己有利的選舉氛圍，如此將對藍白選情跟後續合作投下更多變數。