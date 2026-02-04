尷尬！王世堅陪小雞登記議員時間與高嘉瑜重疊 卻不願「同台」快閃

民進黨北市議員初選登記首日，王世堅今天率領「堅系」三位小雞登記參與初選，巧合的是前立委高嘉瑜也將回鍋選議員並在隔半小時後抵達，王在聯訪得知高要來登記選議員，直呼大材小用「應該要登記選市長。」並表示高要選市長才會幫她，原先高想要與王打招呼，但王卻刻意避開讓高相當尷尬。

民進黨北市黨部今是議員初選登記首日，今天上午10時立委王世堅就陪同三位小雞新人，中山大同賴俊翰、松山信義呂瀅瀅、大安文山陳聖文陪同登記參選幾人完成後聯訪，王得知高嘉瑜也抵達登記參選議員，相當驚訝表示，「高應該要來登記參選市長」，並表示如果她參選市長絕對會支持。

王世堅表示，高回鍋選議員令他蠻意外，以她的學經歷跟政治上的資歷，非常適合來參選台北市長，過去不管是問政或地方服務高都做得非常好，以她市改經驗，對市政的嫻熟，學養俱佳、才貌雙全，參選市長才是有道理，並表示「我看到我一定會勸她一下」。