藍新竹縣長提名內戰 黃士修：徐欣瑩起手式攻擊地方派系不明智

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
核能流言終結者創辦人黃士修。圖／本報資料照（記者林俊良／攝影）
國民黨2026縣市長提名緩步進行，針對新竹縣長提名競爭激烈，核能流言終結者創辦人黃士修說，政治不是一個人的武林。立委徐欣瑩團隊起手式攻擊地方派系，並不明智，成功的幕僚是剎車，失敗的幕僚是油門，要團隊好好思考。

2026九合一選舉

黃士修指出，目前國民黨有提名紛爭的區域，新北、台中、花蓮沒什麼懸念，程序不會改變結果。但他對新竹縣這一局很悲觀，有些妙天師父的朋友很著急跑來解釋，大可不必。他不認識新竹縣副縣長陳見賢，也沒有罵徐欣瑩，他只是提醒，起手式攻擊地方派系，並不明智。

黃士修說，徐欣瑩團隊一直強調徐被地方欺負，當然要反擊，但今天是選立委還是選縣長？一個選地方首長的人，不斷向外界控訴地方打壓，甚至鬧到要脫黨參選，成何體統。就算民調領先、就算參選到底，大選後期要如何修補裂痕？

黃士修說，徐欣瑩自己做的民調，領先近18個百分點，指控黨中央用七三制是「黑箱作弊」。都還沒真正比賽，有必要講那麼難聽嗎？如果徐說的為真，民調權重有17.6×0.7=12.3%優勢，黨員要輸12.3÷0.3 = 41%才會翻盤。

黃士修指出，如果他是徐欣瑩的幕僚，會建議徐參加初選，等結果開出來。總分贏了，成為全縣公認的共主，派系不得不服，趕緊主動修復關係。總分小輸，民調領先、黨員落後，摸摸鼻子吞下去；唯有輸成「民調大幅領先、黨員壓倒性落後」，翻盤才有翻桌本錢。

黃士修也示警，這次再退出國民黨，大概就回不去了。別拿鄭麗文、黃國昌兩黨主席都待過不同黨來比，他們沒有「退出、再加入、再退出、再加入」的經驗。現在鬧退黨，更坐實國民黨員的疑慮。況且在三腳督選戰中，有把握同時打敗藍綠兩黨嗎？新竹市長高虹安那次叫「天時地利人和」，可遇不可求。徐連白營的保證支持都沒有。

黃士修說，既然如此，政治比氣長。初選落敗，全力輔佐，哪怕國民黨輸了，也不會被列為戰犯。繼續當立委，累積2030年的資本，或政黨輪替後爭取入閣。而徐欣瑩選擇的是，現在就親自跳下來打「一屍五命」，不惜跟黨中央撕破臉。

黃士修重申，他不是罵，是要團隊好好思考，老闆暴走，沒有一個幕僚能拉住她。從一開始的方針亂了，近來越焦躁，走歪越離譜。成功的幕僚是剎車，失敗的幕僚是油門。每天餵老闆「妳最強、妳最棒、派系欺負妳、我們最挺妳」的資訊。到底在幫她，還是在害她？

黃士修 徐欣瑩 民調
