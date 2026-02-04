民進黨新北議員初選登記 蘇系議員組會做事連線造勢

民進黨新北市議員初選今天開放領表、登記，蘇系議員張維倩、彭一書、翁震州與新人參選人戴翎育組成「青年會做事連線」，今天上午前往新北市黨部進行初選登記造勢，展現青年世代攜手打拼的決心，希望能夠順利通過黨內初選。

今天四人身穿白上衣與牛仔褲，並穿著運動鞋，希望象徵年輕與勤跑基層，四人也手持喜氣洋洋的春聯「一馬當先」一字排開希望「青年會做事連線」能夠一馬當先登記初選再一鼓作氣取得好名次，順順利利通過黨內初選。

張維倩說，她是本身是雙胞胎的媽媽，也是律師身分，希望可以再繼續為我們的孩子、婦女爭取更多的權益，包括營養午餐免費等，減輕家庭負擔。

彭一書表示，四年前是維倩學姐親自帶著學弟踏入議會，從懵懂新人歷練至今日獨當一面，本次土樹三鶯席次減少一席，戰況勢必更加激烈，是本黨名符其實的熱戰選區。首度爭取連任的他坦言壓力巨大，每一場都是硬仗。但也因為如此，更要團結一致秉持初衷，紮實服務走入基層，希望初選大選都能獲得選民肯定，繼續為土樹三鶯發聲、替市民把關。

翁震州表示，新莊此次同樣是需要初選的選區，而自己也是首度爭取連任，從菜鳥議員拚晉級，壓力不小。他希望透過「青年會做事連線」串連夥伴、團結作戰，彼此在政策與選區議題上加強跨區合作與討論，將平時累積的努力與服務成果，包括塔寮坑溪、潭底溝整治等成果，順利轉化為初選民調的實質支持。

戴翎育表示，相較學姊、學長爭取連任，自己是首度參選的新生，笑稱要跟隨優秀前輩的腳步進入議會，為鄉親服務。這幾年在跑基層中，深刻感受到五泰林市民對交通建設與生活品質提升的期待，也更堅定投入公共事務的決心。未來將持續貼近民意、深耕選區，把服務做到最好，懇請五泰林鄉親給予支持，讓他有機會為新北帶來更多正向改變。

民進黨議員初選領表、登記2月4日至2月10日，每天上午9時至12時，與下午1時30分至5時。領表費100元，其他登記、民調與保證金費用總計50萬元。