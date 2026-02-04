快訊

王滬寧見蕭旭岑 強調九二共識、反台獨基礎推動兩岸交流

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

民進黨新北議員初選登記 蘇系議員組會做事連線造勢

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
蘇系議員張維倩（左起）、彭一書、翁震州與新人參選人戴翎育組成「青年會做事連線」，今天上午前往新北市黨部進行初選登記造勢。記者葉德正／攝影
蘇系議員張維倩（左起）、彭一書、翁震州與新人參選人戴翎育組成「青年會做事連線」，今天上午前往新北市黨部進行初選登記造勢。記者葉德正／攝影

民進黨新北市議員初選今天開放領表、登記，蘇系議員張維倩、彭一書、翁震州與新人參選人戴翎育組成「青年會做事連線」，今天上午前往新北市黨部進行初選登記造勢，展現青年世代攜手打拼的決心，希望能夠順利通過黨內初選。

2026九合一選舉

今天四人身穿白上衣與牛仔褲，並穿著運動鞋，希望象徵年輕與勤跑基層，四人也手持喜氣洋洋的春聯「一馬當先」一字排開希望「青年會做事連線」能夠一馬當先登記初選再一鼓作氣取得好名次，順順利利通過黨內初選。

張維倩說，她是本身是雙胞胎的媽媽，也是律師身分，希望可以再繼續為我們的孩子、婦女爭取更多的權益，包括營養午餐免費等，減輕家庭負擔。

彭一書表示，四年前是維倩學姐親自帶著學弟踏入議會，從懵懂新人歷練至今日獨當一面，本次土樹三鶯席次減少一席，戰況勢必更加激烈，是本黨名符其實的熱戰選區。首度爭取連任的他坦言壓力巨大，每一場都是硬仗。但也因為如此，更要團結一致秉持初衷，紮實服務走入基層，希望初選大選都能獲得選民肯定，繼續為土樹三鶯發聲、替市民把關。

翁震州表示，新莊此次同樣是需要初選的選區，而自己也是首度爭取連任，從菜鳥議員拚晉級，壓力不小。他希望透過「青年會做事連線」串連夥伴、團結作戰，彼此在政策與選區議題上加強跨區合作與討論，將平時累積的努力與服務成果，包括塔寮坑溪、潭底溝整治等成果，順利轉化為初選民調的實質支持。

戴翎育表示，相較學姊、學長爭取連任，自己是首度參選的新生，笑稱要跟隨優秀前輩的腳步進入議會，為鄉親服務。這幾年在跑基層中，深刻感受到五泰林市民對交通建設與生活品質提升的期待，也更堅定投入公共事務的決心。未來將持續貼近民意、深耕選區，把服務做到最好，懇請五泰林鄉親給予支持，讓他有機會為新北帶來更多正向改變。

民進黨議員初選領表、登記2月4日至2月10日，每天上午9時至12時，與下午1時30分至5時。領表費100元，其他登記、民調與保證金費用總計50萬元。

議員 青年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

好讀周報／演算法戳破伎倆！她改變模擬選區 讓民主不被地圖綁架

高市早苗太強…他指這選區無選舉氣氛 全力為準黑馬站台：有望巨大勝利

市價140萬黃金放衣櫃抽屜丟了 新北清潔隊員拾金不昧失主感謝

民進黨：國共論壇假交流真滲透 國民黨只想把台灣鎖回中國

相關新聞

尷尬！王世堅陪小雞登記議員時間與高嘉瑜重疊 卻不願「同台」快閃

民進黨北市議員初選登記首日，王世堅今天率領「堅系」三位小雞登記參與初選，巧合的是前立委高嘉瑜也將回鍋選議員並在隔半小時後...

蘇巧慧推六福利政見 0到6歲免醫療部分負擔、老人假牙補助五萬

民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧，於今天公布參選2026新北市長的福利政見影片，內容聚焦幼老福利，提出包含「公立國中...

影／中市長人選未定 盧秀燕喊話國民黨中央：越快越好

台中市長盧秀燕今天在谷關對國民黨中央喊話，下屆台中市長人選，要快定案，越快越好，事不宜遲。

藍新竹縣長提名內戰 黃士修：徐欣瑩起手式攻擊地方派系不明智

國民黨2026縣市長提名緩步進行，針對新竹縣長提名競爭激烈，核能流言終結者創辦人黃士修說，政治不是一個人的武林。立委徐欣...

民進黨新北議員初選登記 蘇系議員組會做事連線造勢

民進黨新北市議員初選今天開放領表、登記，蘇系議員張維倩、彭一書、翁震州與新人參選人戴翎育組成「青年會做事連線」，今天上午...

民進黨高市議員初選起跑 湧言會推5新人拚12加5全壘打

民進黨黨內初選高雄市議員，今天開始領表、登記，黨內派系湧言會推5名人選參選，今天由湧言會召集人王定宇及立委黃捷到場力挺，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。