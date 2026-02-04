民進黨高市議員初選起跑 湧言會推5新人拚12加5全壘打
民進黨黨內初選高雄市議員，今天開始領表、登記，黨內派系湧言會推5名人選參選，今天由湧言會召集人王定宇及立委黃捷到場力挺，希望與現任12名民進黨市議員在年底選戰中「擊出全壘打」，全部當選。
2026九合一選舉
民進黨黨內初選高雄市議員，今天至2月10日領表登記。湧言會推出張以理（左營、楠梓）、鄧巧佩（鳳山）、黃雍琇（前鎮、小港）、蔡昌達（大寮、林園）、高雄市平地原住民巫振興等5人參加初選。黃捷說，這「12加5」位是民進黨「非常優秀的極戰力」。
王定宇表示，高雄在陳其邁市長的領導下，和台南都是良性競爭的都市，看到高雄一場又一場的
演唱會帶來的經濟效應，不管是亞灣區或者高雄重要的科技聚落、晶圓聚落一個個設立，一個好的市長就要加上一個好的議會，一個好的政府、優秀的行政權，如果沒有好的議會，會寸步難行。
王定宇並稱出線將參選高雄市長的賴瑞隆，是「我們全力支持的市長」。他期待，未來在賴瑞隆的領導下，由湧言會和現任議員言會「12加5」17位能贏得初選、贏得大選，更重要的，為高雄贏得未來，讓湧言會有栽培新人的氣力。
