民進黨高市議員初選起跑 湧言會推5新人拚12加5全壘打

民進黨黨內初選高雄市議員，今天開始領表、登記，黨內派系湧言會推5名人選參選，今天由湧言會召集人王定宇及立委黃捷到場力挺，希望與現任12名民進黨市議員在年底選戰中「擊出全壘打」，全部當選。

民進黨黨內初選高雄市議員，今天至2月10日領表登記。湧言會推出張以理（左營、楠梓）、鄧巧佩（鳳山）、黃雍琇（前鎮、小港）、蔡昌達（大寮、林園）、高雄市平地原住民巫振興等5人參加初選。黃捷說，這「12加5」位是民進黨「非常優秀的極戰力」。

王定宇表示，高雄在陳其邁市長的領導下，和台南都是良性競爭的都市，看到高雄一場又一場的

演唱會帶來的經濟效應，不管是亞灣區或者高雄重要的科技聚落、晶圓聚落一個個設立，一個好的市長就要加上一個好的議會，一個好的政府、優秀的行政權，如果沒有好的議會，會寸步難行。