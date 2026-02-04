快訊

王滬寧見蕭旭岑 強調九二共識、反台獨基礎推動兩岸交流

想當艾普斯坦「寵物」？英前王子安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

春哥侃陸／來自軍界、學界、智庫3隻眼 如何看世界新局

民進黨高市議員初選起跑 湧言會推5新人拚12加5全壘打

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
民進黨湧言會召集人王定宇（右四）力推蔡昌達（揮棒者）等5人投入黨內初選高雄市議員。記者林保光／攝影
民進黨湧言會召集人王定宇（右四）力推蔡昌達（揮棒者）等5人投入黨內初選高雄市議員。記者林保光／攝影

民進黨黨內初選高雄市議員，今天開始領表、登記，黨內派系湧言會推5名人選參選，今天由湧言會召集人王定宇及立委黃捷到場力挺，希望與現任12名民進黨市議員在年底選戰中「擊出全壘打」，全部當選。

2026九合一選舉

民進黨黨內初選高雄市議員，今天至2月10日領表登記。湧言會推出張以理（左營、楠梓）、鄧巧佩（鳳山）、黃雍琇（前鎮、小港）、蔡昌達（大寮、林園）、高雄市平地原住民巫振興等5人參加初選。黃捷說，這「12加5」位是民進黨「非常優秀的極戰力」。

王定宇表示，高雄在陳其邁市長的領導下，和台南都是良性競爭的都市，看到高雄一場又一場的

演唱會帶來的經濟效應，不管是亞灣區或者高雄重要的科技聚落、晶圓聚落一個個設立，一個好的市長就要加上一個好的議會，一個好的政府、優秀的行政權，如果沒有好的議會，會寸步難行。

王定宇並稱出線將參選高雄市長的賴瑞隆，是「我們全力支持的市長」。他期待，未來在賴瑞隆的領導下，由湧言會和現任議員言會「12加5」17位能贏得初選、贏得大選，更重要的，為高雄贏得未來，讓湧言會有栽培新人的氣力。

民進黨黨內初選高雄市議員參選人今起登記，湧言會召集人王定宇（前排右四）力推5名參選人。記者林保光／攝影
民進黨黨內初選高雄市議員參選人今起登記，湧言會召集人王定宇（前排右四）力推5名參選人。記者林保光／攝影

湧言會 議員
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

賴瑞隆拜會高雄市黨部密會30分鐘 鳳山辦公室將成立競辦

影／再挑戰立委？ 南市觀旅局前局長郭貞慧加入王定宇團隊服務

影／民進黨台南議員提名東區3席突減成2席 王定宇：新人更辛苦

專家分析2026高雄市長選舉民調 他揭柯志恩、賴瑞隆陣營優勢和隱憂

相關新聞

尷尬！王世堅陪小雞登記議員時間與高嘉瑜重疊 卻不願「同台」快閃

民進黨北市議員初選登記首日，王世堅今天率領「堅系」三位小雞登記參與初選，巧合的是前立委高嘉瑜也將回鍋選議員並在隔半小時後...

蘇巧慧推六福利政見 0到6歲免醫療部分負擔、老人假牙補助五萬

民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧，於今天公布參選2026新北市長的福利政見影片，內容聚焦幼老福利，提出包含「公立國中...

影／中市長人選未定 盧秀燕喊話國民黨中央：越快越好

台中市長盧秀燕今天在谷關對國民黨中央喊話，下屆台中市長人選，要快定案，越快越好，事不宜遲。

藍新竹縣長提名內戰 黃士修：徐欣瑩起手式攻擊地方派系不明智

國民黨2026縣市長提名緩步進行，針對新竹縣長提名競爭激烈，核能流言終結者創辦人黃士修說，政治不是一個人的武林。立委徐欣...

民進黨新北議員初選登記 蘇系議員組會做事連線造勢

民進黨新北市議員初選今天開放領表、登記，蘇系議員張維倩、彭一書、翁震州與新人參選人戴翎育組成「青年會做事連線」，今天上午...

民進黨高市議員初選起跑 湧言會推5新人拚12加5全壘打

民進黨黨內初選高雄市議員，今天開始領表、登記，黨內派系湧言會推5名人選參選，今天由湧言會召集人王定宇及立委黃捷到場力挺，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。