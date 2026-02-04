影／拒絕被等待拖垮！江啟臣錄影向黨中央喊話：台中不能再蹉跎

立法院副院長江啟臣連兩天深夜發文，表達對國民黨台中市長人選遲未定案，反映基層焦慮的情緒，今天上午赴豐原果菜批發市場時，面對媒體訪問再度表示，台中不應被等待蹉跎，國民黨更不應因此產生對立與分裂，因此才會透過影片直接表達想法，但對於究竟是辦理初選？或是全民調？期盼黨中央。

江啟臣一早來到豐原果菜批發市場分送春聯，得到眾商家的熱烈歡迎，甚至有人高喊「市長好！市長加油！」地方支持人士指出，這次國民黨台中市長的人選未定，黨中央未來無論是採用初選？或是全民調？基層期待的是早日決定人選，不要再讓大家莫衷一是。

江啟臣說，「啊，真的太久了。我相信很多人可能都會擔心到睡不著覺，然後基層的焦慮跟擔心，我每天都要回答類似的問題，所以我覺得我應該用一支影片、用我的聲音告訴大家，」我也期待黨中央趕快讓這個焦慮結束，讓台中更團結，讓繁榮可以延續。

江啟臣向黨中央喊話，目前地方需要的是確定，需要的是裁決，需要的是繁榮。所以強調台中不應該被等待拖垮，黨內不應該為了當前的局勢，而產生對抗或者是對立。所以才會想用一個完整的影片，直接、直白地告訴大家自己內心的想法跟看法。