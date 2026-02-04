快訊

台中提名姐弟之爭 鄭麗文 : 兩邊都罵我表示我很公正

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片

國民黨台中市長提名遲未定，「姐弟之爭」掀起基層焦慮。國民黨主席鄭麗文日前接受聯合報專訪時表示，台中溝通還算順暢，這兩天應該可有具體共識產生；黨中央要做到不偏不倚，「兩邊的人都罵我，就表示我很公正。」

2026九合一選舉

立法院副院長江啟臣表示，已簽署黨中央的提名協議，更在深夜臉書喊話「楊瓊瓔是我敬重的前輩」；國民黨立委楊瓊瓔也說會簽署，她也同意「競爭不是對立，而是接力，」基層民代希望可儘速定於一尊，讓台中市政與建設得以延續。

鄭麗文表示，台中提名方面，大家對大方向原則有基本共識，剩下具體細節要再確認，近日應該可以有具體的共識產生。問題不大。

對於台中市長盧秀燕與基層都喊話希望加速提名，鄭麗文說，這樣已經算很快、很順利了，候選人因為「可能沒預料到有人會來跟他爭取」，難免比較急；但她認為進度還算順暢，按部就班，甚至以前還有拖到七月才提名的。

鄭麗文也說，手心手背都是肉，盧秀燕和地方上都有幫忙協調。相較民進黨的提名速度，她也酸，賴清德總統每天坐立難安，黨內挑戰他的力量和聲音愈來愈強，「不像我老神在在、信心十足」。

鄭麗文說，到目前為止提名情況非常正面，不需要擔心，眼下要務是趕快把黨內應該要做的事情做好。選舉提名難免大家一定會有很多情緒恩怨，對黨中央而言，就是做到不偏不倚，「兩邊的人都罵我，就表示我很公正了。」

鄭麗文 國民黨 江啟臣 楊瓊瓔
