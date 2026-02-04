輝達案將簽約傳李四川請辭時間曝…蔣萬安一句話吐心情

輝達落腳北士科，設定專案地上權案預計2月10至15日簽約。外界關注主責輝達案的副市長李四川，傳出農曆年前後將請辭去選新北市長？台北市蔣萬安今天上午被問及李副，可能農曆年前後就要請辭是否不捨？蔣說，「要過年了，考慮一下我的心情，好不好。」

蔣萬安今天出席東環段動工，被問及李四川請辭一事，蔣也提到，最重要還是希望在現階段，北市府持續推動各項市政，為市民爭取最大福祉。

北市研考會主委殷瑋今透露，目前「川伯有川伯的節奏，我看他老神在在。」殷也說市長蔣萬安態度，他說，蔣萬安與李四川保持有相當好的默契，「甲你攬緊緊」是百唱不厭的金曲。