蘇巧慧推六福利政見 0到6歲免醫療部分負擔、老人假牙補助五萬

民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧，於今天公布參選2026新北市長的福利政見影片，內容聚焦幼老福利，提出包含「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診和住院部分負擔」、「零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，以及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」六大福利政見，爭取新北市民青睞。

蘇巧慧透過政見影片說明，新北市是全國人口最多的城市，許多家庭來自不同地方，一起在新北落地生根「減輕家庭負擔，是做為新北市長最重要的事」。

蘇巧慧說，若她當選市長，除公立國中小學童的營養午餐全面免費，也將持續和各校團膳業者、家長會合作，提升營養午餐的品質、強化供餐系統，讓孩子吃得美味健康，也讓家長更安心。

同時身為兩個孩子的媽媽，她表示，瞭解育兒路上的焦慮與壓力，特別是孩子生病時隨之而來的醫療開支，因此她提出新北市零到六歲孩童看醫生，免門診和住院部分負擔以及腸病毒和輪狀病毒疫苗免費接種的福利政策，並提供早產兒家庭3萬元的照顧津貼，讓所有育兒家庭得到完善照顧，因應各種不時之需，要做新北家長最堅強的後盾，陪伴孩子平安健康成長。

此外也針對高齡化社會下的家庭支出增加，蘇巧慧也同步推出兩項銀髮福利政策來減輕青壯世代的負擔，第一項就是六十五歲以上假牙補助最高5萬元，蘇巧慧說，長輩們有時候換假牙要花個好幾萬，日子拖久了一定會影響飲食和健康，所以她當市長，將補助長輩裝假牙，最高5萬元，讓長輩不再因為經濟考量，犧牲健康與笑容。

另項則是「敬老卡提升至 1000 點，且效期從一個月延長至一年，剩餘點數將不再每月歸零」。蘇巧慧說，這個政見是許多長輩跟她反映的訴求，希望敬老卡點數可以提高之外，使用時間和地點都要更有彈性。蘇巧慧表示，這個政策可以鼓勵長輩走出戶外，享受快樂且豐富的樂齡生活，如果使用項目更多元，也能刺激新北所有商圈的商機。所以未來她的團隊將持續研議擴大使用範圍，讓敬老卡不僅能搭車、運動，更能深入長輩的日常休閒娛樂，讓敬老卡使用起來更彈性、更貼心。

蘇巧慧表示，希望六大福利政見讓肩負上下照顧壓力的「三明治族群」不再孤軍奮戰。過去她在國會，和中央政府成功推動多項福利政策，未來她會將這套成功模式帶進新北市府。