藍中市長「姐弟之爭」降溫？楊瓊瓔回應江啟臣 競爭不是內耗，是接力

國民黨台中市長「姐弟之爭」，針對江啟臣深夜臉書喊話「楊瓊瓔委員是我敬重的前輩」，楊瓊瓔也同意表示「競爭不是對立，而是接力。」她說，「對於基層的關心與期待，她完全理解，也感同身受，因為自己正是從基層一步一步走上來」，深知地方最需要的不是對立與內耗，而是方向與確定。

針對近期國民黨台中市長提名人選尚未確定，引發基層黨員與支持者關注與討論，立法委員楊瓊瓔昨晚回應表示，立院副院長江啟臣在相關談話中，提到「台中贏，比個人贏更重要」，對此她高度認同， 並強調，無論是自己或江啟臣，出發點其實是一樣的，都是希望台中能夠更好，也希望國民黨能夠在穩定中向前。

楊瓊瓔指出，「我始終相信，民主的價值不在於避免競爭，而在於讓競爭有制度、有出口，最後回到團結。」楊瓊瓔也說，這正是她對黨主席與黨中央的期待。她相信，黨中央一定有足夠的智慧與公平的制度，能在合適的節奏下，讓目前的不確定告一段落，讓團結自然成形。

對於外界關心黨內競爭氛圍，楊瓊瓔強調，競爭不應被視為對立，而是一種接力的過程。她表示，未來不論制度如何安排，她都願意與江啟臣一起努力，把競爭交給制度，把結果交給民主，把團結留給台中。