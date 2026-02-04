觀察站／活用兩個太陽 民眾黨穩撐第三勢力

民眾黨歷經潮起潮落，隨著前黨主席柯文哲交保、現任黨主席黃國昌離開國會，民眾黨立委大換血，國會新會期藍白合作，以及年底九合一選舉的挑戰和試煉接踵而來，考驗民眾黨能否延續影響力，成為藍綠兩大黨之外穩健的第三勢力。

柯文哲因司法案件被關押一年，對民眾黨是一大打擊，臨危接下黨主席的黃國昌率黨籍立委在國會戰場與藍營友軍結盟，藍白聯手監督民進黨政府，藍白也將合作力拚年底選舉。藍白密切合作，對民進黨形成威脅，綠營譏諷「（小）草比（國）蔥多」、「白」成「小藍」、「兩個太陽」，意圖分化藍白、也挑撥柯文哲和黃國昌。

黃國昌接受聯合報專訪，承諾新北不會三腳督，此原則適用所有藍白合作縣市，不會出現三組人馬，這是民眾黨對藍白合作的明確保證與誠意；他也透露與柯文哲早有共識，年底選舉最大戰略目標就是藍白合力插旗高雄下架民進黨，這也是柯文哲要長駐南部的目的。

柯文哲、黃國昌一南一北的戰略布局，意在牽制民進黨，也有助民眾黨拓展地方組織。柯黃靈活善用「兩個太陽」啟動雙引擎，可與國民黨密切合作，也能因應時勢拉開距離。

小黨拓展票源不易，選戰策略更顯重要。黃國昌領軍的民眾黨，正在走一條務實路線；唯有在野同心打贏這一仗，兩年後才有入主中央執政機會，民眾黨也才能維持第三勢力影響力不墜。