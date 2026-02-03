快訊

國民黨台中市長「姐弟之爭」 江啟臣喊話：楊瓊瓔委員是我敬重的前輩

台南傳隨機砍人！養身館男持刀攻擊2路人 1人逃到派出所前還被猛刺

囂張吸毒仔…闖紅燈落跑還拔武士刀對峙警 竟是判刑17年通緝犯

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨台中市長競選激烈 江啟臣喊話：楊瓊瓔委員是我敬重的前輩

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣。記者潘俊宏／攝影
立法院副院長江啟臣。記者潘俊宏／攝影

立法院副院長江啟臣今晚在臉書PO出影片，說明自己參選台中市長決心和理念，他說最近一段時間，因為國民黨台中市長候選人選未定，基層黨員憂心，支持者焦慮，地方傳言四起，他完全理解，因為自己來自基層。他說台中贏，比他個人贏更重要，台中不該被焦慮綁架，國民黨不該被等待拖慢，此刻大家一起努力，讓不確定結束，讓團結開始。

2026九合一選舉

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都爭取國民黨提名下屆台中市長參選， 最近雙方有支持者空戰，支持者也憂心藍營內耗，江啟臣今晚在影片中指出，他說每位里長和志工，默默付出的志工和黨員，最需要的是方向，不是猜忌，是確定，不是內耗，他始終相信民主的價值不在避免戰爭，而在競爭有出口，也才能讓「姐弟之爭」回到真正該有位置，不是對立，而是接力。

他說楊瓊瓔委員是自己敬重的前輩，她多年深耕地方，對台中的付出無人能抹滅，他們之間從來不是零和競爭，而是在同一條道路上，不同階段的同行者，他願意把競爭交給制度，把結果交給民主，把團結留給台中。

他說自己從政多年，走過中央，立足地方，也站上國際，他深知一座都市的競爭力，不只來自建設，更來自格局，未來的台中，不只是中台灣的台中，而是全球供應鏈的台中，是國際投資地圖上的台中，是青年人願意留下來的台中。

江啟臣也以英文說明，台中正站在關鍵時刻，面對國際局勢改變，產業鏈的轉移，還有科技的快速進步。每座城市都得想清楚，要怎麼走向未來，他一直相信，台中的力量，來自開放，創新，及與世界的連結。

他說台中需要一位對內能整合，對外能溝通的市長，他願意承擔這個責任，也願意接受任何制度的檢驗，因為對他而言，台中贏，比他個人贏更重要，台中不該被焦慮綁架，國民黨不該被等待拖慢，此刻大家一起努力，讓不確定結束，讓團結開始，讓台中大步前進。

立法院副院長江啟臣今晚在臉書PO出影片，說明自己參選台中市長決心和理念。圖／取自江啟臣臉書
立法院副院長江啟臣今晚在臉書PO出影片，說明自己參選台中市長決心和理念。圖／取自江啟臣臉書

國民黨 江啟臣 楊瓊瓔 台中 立法院

延伸閱讀

款宴日本台商訪問團 江啟臣：立院永遠是最堅實的娘家

重啟關鍵起手式？傳盧秀燕3月可能訪美 楊瓊瓔：正常的市政安排

影／鄭麗文盼上半年鄭習會 楊瓊瓔：用對話取代對抗

影／中市黨內提名未定 江啟臣誠心向土地公祈求這3件事

相關新聞

豪宅開箱爭議！謝衣鳯、謝典霖姊弟布局角力 「謝董」爸爸發聲了

彰化縣議會議長謝典霖與網紅合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家豪宅，「姊弟之爭」的話題再度引發關注。向來...

被稱3萬票起跳！「超級吸票機」高嘉瑜確定參戰 明上午登記港湖初選

2026北市議員選戰，民進黨北市黨部明起開始初選登記，被視為港湖吸票機的前立委高嘉瑜，確定回鍋參選議員，預計明天上午10...

國民黨台中市長競選激烈 江啟臣喊話：楊瓊瓔委員是我敬重的前輩

立法院副院長江啟臣今晚在臉書PO出影片，說明自己參選台中市長決心和理念，他說最近一段時間，因為國民黨台中市長候選人選未定...

【重磅快評】柯文哲的「藍」海策略 藍白小雞肉搏戰

民眾黨宣布「藍海策略」，農曆年後將啟動「跨區聯合競選」，民眾黨創黨主席柯文哲和現任主席黃國昌扮演「雙母雞」，輔選民眾黨議...

力拚2026連任！ 民進黨中執會4日提名屏東周春米、澎湖陳光復

民進黨布局2026地方大選，4日將提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任。兼任民進黨主席的總統賴清德將在中執會後的提...

捲性騷風波…民眾黨中評會暫停中壢選區議員民調 毛嘉慶自行宣布退出初選

民眾黨布局2026年直轄市及縣市議員選舉，有意角逐桃園市議員的媒體人毛嘉慶遭指控性騷擾。民眾黨中評會主委李偉華今天表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。