國民黨台中市長競選激烈 江啟臣喊話：楊瓊瓔委員是我敬重的前輩

立法院副院長江啟臣今晚在臉書PO出影片，說明自己參選台中市長決心和理念，他說最近一段時間，因為國民黨台中市長候選人選未定，基層黨員憂心，支持者焦慮，地方傳言四起，他完全理解，因為自己來自基層。他說台中贏，比他個人贏更重要，台中不該被焦慮綁架，國民黨不該被等待拖慢，此刻大家一起努力，讓不確定結束，讓團結開始。

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都爭取國民黨提名下屆台中市長參選， 最近雙方有支持者空戰，支持者也憂心藍營內耗，江啟臣今晚在影片中指出，他說每位里長和志工，默默付出的志工和黨員，最需要的是方向，不是猜忌，是確定，不是內耗，他始終相信民主的價值不在避免戰爭，而在競爭有出口，也才能讓「姐弟之爭」回到真正該有位置，不是對立，而是接力。

他說楊瓊瓔委員是自己敬重的前輩，她多年深耕地方，對台中的付出無人能抹滅，他們之間從來不是零和競爭，而是在同一條道路上，不同階段的同行者，他願意把競爭交給制度，把結果交給民主，把團結留給台中。

他說自己從政多年，走過中央，立足地方，也站上國際，他深知一座都市的競爭力，不只來自建設，更來自格局，未來的台中，不只是中台灣的台中，而是全球供應鏈的台中，是國際投資地圖上的台中，是青年人願意留下來的台中。

江啟臣也以英文說明，台中正站在關鍵時刻，面對國際局勢改變，產業鏈的轉移，還有科技的快速進步。每座城市都得想清楚，要怎麼走向未來，他一直相信，台中的力量，來自開放，創新，及與世界的連結。

他說台中需要一位對內能整合，對外能溝通的市長，他願意承擔這個責任，也願意接受任何制度的檢驗，因為對他而言，台中贏，比他個人贏更重要，台中不該被焦慮綁架，國民黨不該被等待拖慢，此刻大家一起努力，讓不確定結束，讓團結開始，讓台中大步前進。