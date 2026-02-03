快訊

台南傳隨機砍人！養身館男持刀攻擊2路人 1人逃到派出所前還被猛刺

囂張吸毒仔…闖紅燈落跑還拔武士刀對峙警 竟是判刑17年通緝犯

財神爺來報喜！大樂透1.39億頭獎一人獨得 獎落「這縣市」

被稱3萬票起跳！「超級吸票機」高嘉瑜確定參戰 明上午登記港湖初選

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜。本報資料照片
民進黨前立委高嘉瑜。本報資料照片

2026北市議員選戰，民進黨北市黨部明起開始初選登記，被視為港湖吸票機的前立委高嘉瑜，確定回鍋參選議員，預計明天上午10點半，將赴市黨部登記參選議員初選。

2026九合一選舉

高嘉瑜2024立委選戰失利，以些微差距敗給國民黨立委李彥秀，去年高嘉瑜就稱2026不會缺席，明天北市黨部第一天開放議員初選登記，高嘉瑜首日就將前往登記港湖議員初選。

由於過去高嘉瑜在港湖屢屢拿下第一高票，有超級吸票機之稱，2018年還曾以3萬4千多高票當選，讓當年議員王孝維成為「落選頭」無法連任，現在高嘉瑜回鍋參選，也讓同黨議員無不戰戰兢兢。

甚至北市議員李明賢日前接受高嘉瑜網路節目專訪，李明賢當時還直言，高嘉瑜的回鍋參選嚇到黨內同志，大膽預測她選票「絕對是3萬票起跳」。

議員 高嘉瑜 北市 李明賢 李彥秀 民進黨

延伸閱讀

「港湖女神」高嘉瑜宣布參戰！和這兩人互動漏網畫面曝光

北市教師脫北多嚴重…高嘉瑜曝教學一現況：全國同薪非公平

被同黨排擠？回鍋選港湖剩小角角掛看板...高嘉瑜自嘲6個字

新黑馬？2026戰蔣萬安...李明賢曝鄭麗君這一點沒王世堅強

相關新聞

豪宅開箱爭議！謝衣鳯、謝典霖姊弟布局角力 「謝董」爸爸發聲了

彰化縣議會議長謝典霖與網紅合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家豪宅，「姊弟之爭」的話題再度引發關注。向來...

被稱3萬票起跳！「超級吸票機」高嘉瑜確定參戰 明上午登記港湖初選

2026北市議員選戰，民進黨北市黨部明起開始初選登記，被視為港湖吸票機的前立委高嘉瑜，確定回鍋參選議員，預計明天上午10...

【重磅快評】柯文哲的「藍」海策略 藍白小雞肉搏戰

民眾黨宣布「藍海策略」，農曆年後將啟動「跨區聯合競選」，民眾黨創黨主席柯文哲和現任主席黃國昌扮演「雙母雞」，輔選民眾黨議...

力拚2026連任！ 民進黨中執會4日提名屏東周春米、澎湖陳光復

民進黨布局2026地方大選，4日將提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任。兼任民進黨主席的總統賴清德將在中執會後的提...

捲性騷風波…民眾黨中評會暫停中壢選區議員民調 毛嘉慶自行宣布退出初選

民眾黨布局2026年直轄市及縣市議員選舉，有意角逐桃園市議員的媒體人毛嘉慶遭指控性騷擾。民眾黨中評會主委李偉華今天表示，...

駁斥「開房間」 毛嘉慶捲性騷案：退出民眾黨中壢區議員初選

民眾黨布局2026年地方選舉，已表態爭取民眾黨提名參選桃園市議員、媒體人毛嘉慶卻被爆熱烈追求女性黨工疑似性騷擾案件，傳有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。