被稱3萬票起跳！「超級吸票機」高嘉瑜確定參戰 明上午登記港湖初選

2026北市議員選戰，民進黨北市黨部明起開始初選登記，被視為港湖吸票機的前立委高嘉瑜，確定回鍋參選議員，預計明天上午10點半，將赴市黨部登記參選議員初選。

高嘉瑜2024立委選戰失利，以些微差距敗給國民黨立委李彥秀，去年高嘉瑜就稱2026不會缺席，明天北市黨部第一天開放議員初選登記，高嘉瑜首日就將前往登記港湖議員初選。

由於過去高嘉瑜在港湖屢屢拿下第一高票，有超級吸票機之稱，2018年還曾以3萬4千多高票當選，讓當年議員王孝維成為「落選頭」無法連任，現在高嘉瑜回鍋參選，也讓同黨議員無不戰戰兢兢。

甚至北市議員李明賢日前接受高嘉瑜網路節目專訪，李明賢當時還直言，高嘉瑜的回鍋參選嚇到黨內同志，大膽預測她選票「絕對是3萬票起跳」。