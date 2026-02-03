豪宅開箱爭議！謝衣鳯、謝典霖姊弟布局角力 「謝董」爸爸發聲了

彰化縣議會議長謝典霖與網紅合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家豪宅，「姊弟之爭」的話題再度引發關注。向來低調的謝典霖父親，人稱「謝董」的謝新隆接受媒體訪問表示，「兩個孩子個性都太急了」，對於誰將投入縣長或議長選舉，他也說「還沒確定」。

謝衣鳯去年12月已明確表態有意挑戰彰化縣長，而謝典霖則持續爭取議長連任，兩人在政治布局上存在競合關係，外界普遍認為兩者只能取其一。對於謝典霖在此時曝光豪宅開箱影片，有政壇人士解讀可能意在阻斷謝衣鳯縣長選情、助自己連任議長，但謝典霖否認，謝衣鳯也強調弟弟開箱豪宅與她選縣長無關。

早在謝衣鳯宣布參選前，地方就盛傳謝典霖原本規畫參選縣長，卻被胞姊搶先一步，只能調整策略，提出「縣長、議長擇一」與「維持現狀」說法，避免直接衝突。家族內部政治動向與外界傳聞，使謝典霖與謝衣鳯的選舉布局格外受矚目。

藍營陣營也在地方派系中暗自角力，傳出現任副議長許原龍與縣議員黃正盛搭擋將競逐正、副議長席次，謝典霖近日卻持續拜訪縣議員，積極爭取議長連任，使得家族與地方勢力整合陷入兩難，也讓藍營地方派系必須在平衡家族與派系利益間做出取捨。

此外，即便國民黨尚未正式提名縣長人選，但外傳謝衣鳯參選縣長的大型看板已在彰化市、和美鎮找好位置，只差未掛上，顯示家族政治布局與選戰準備已在暗中進行，但因家族矛盾未解，整體動作仍保持低調。

對於豪宅曝光，謝新隆受訪時表示「孩子都大了，已經公開就公開了」；對於姊弟一個想選縣長、一個要連任議長的僵局要如何解決，他則說「不予置評」、「不表達意見」，也強調仍在協調規畫中，「都還沒確認」。