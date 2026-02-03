捲性騷風波…民眾黨中評會暫停中壢選區議員民調 毛嘉慶自行宣布退出初選

民眾黨布局2026年直轄市及縣市議員選舉，有意角逐桃園市議員的媒體人毛嘉慶遭指控性騷擾。民眾黨中評會主委李偉華今天表示，中評會認為茲事體大，後續有深入調查必要，建請選舉決策委員會暫停進行民調，以確保初選公平與公正性。

毛嘉慶稍早對此表示，民眾黨中評會所謂的新事證，自己無從得知也無從解釋，如此指控已經對家人造成傷害，自此退出桃園市中壢區議員初選，原本加入民眾黨是希望能盡一己之力，「現在這個氛圍已經不存在了。」

民眾黨中評會今天發布聲明說明，針對第三方檢舉性平爭議案，中評會在昨天晚間召開會議，由於收到當事人提供新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查必要，因此決議建請選決會暫停該選區初選民意調查。

李偉華強調，為了維護黨紀及社會聲譽，中評會達成以上決議，選決會應該確保初選的公平與公正性，對於任何違反性別自主意願的言行，民眾黨一向採取「零容忍」態度，同時為了保護黨員隱私，呼籲各界停止無端影射及攻擊，黨籍從政同志更應該自惕自愛、謹言慎行，勿使民眾黨蒙塵。

李偉華強調，中評會將依照「民眾黨紀律評議裁決準則」及相關法規，加速本案調查，落實政黨誠信與性別平權價值。

民眾黨主席黃國昌今天上午受訪時說，尊重性平是民眾黨重要核心價值，相關案件已經進入中評會調查程序，必須尊重當事人隱私及相關法律，未來也將依照黨內規章進行處理，民眾黨會用最高標準要求所有從政同事。

黃國昌表示，站在民眾黨中央黨部的角度，此案的權責在於民眾黨中評會，因此就交給獨立單位加以處理，未來有相關處置結果將會依法辦理。