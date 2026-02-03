聽新聞
0:00 / 0:00
民眾黨春節「藍海策略」 柯文哲、黃國昌雙母雞輔選這些人
2026北市議員選舉，民眾黨6區都有推出選將參戰，「藍白合」或「藍白分」牽動輔選對策及敵我態勢，民眾黨目前尚未有母雞也備受關注。民眾黨北市黨部指出，民眾黨作為第三勢力、新興政黨，有自己的藍海策略，農曆年後啟動「跨區聯合競選」。
2026九合一選舉
民眾黨北市黨部代理主委周榆修表示，2026北市議員提名已完成6個選區各1人，農曆年後將啟動「跨區聯合競選」，每月一場中型以上的活動，接近選舉日將再更密集。
周榆修說，再者是民眾黨1月中旬公布共同政策綱領「民眾的事就是我們的事」，將作為6位參選人共同政見的基底，接下來會全面地審視並監督還可做得更好、興利的市政議題，督促北市府把錢花在刀口上，爭取市民的支持。
不過，民眾黨現階段仍未有母雞，外界相當關注。周榆修直言，民眾黨作為第三勢力、新興政黨，選舉結構本來就跟國民黨與民進黨不同，將有自己的藍海策略。
周榆修說，前主席柯文哲是前市長，熟悉台北市政，加上雙北就是共同生活圈，未來柯文哲、主席黃國昌一定會大力輔選北市6位參選人，例如農曆年將至，他們會一同走春、發紅包和春聯等活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言