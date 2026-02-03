快訊

民眾黨春節「藍海策略」 柯文哲、黃國昌雙母雞輔選這些人

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨北市黨部上月舉行松信夥伴見面會，前黨主席柯文哲（左三）、現任黨主席黃國昌（右二）、台北市議員林珍羽（左一）、台北市議員張志豪（左二），以及民眾黨秘書長、北市黨部代理主委周榆修周榆修（右一）等人出席。記者葉信菉／攝影
2026北市議員選舉，民眾黨6區都有推出選將參戰，「藍白合」或「藍白分」牽動輔選對策及敵我態勢，民眾黨目前尚未有母雞也備受關注。民眾黨北市黨部指出，民眾黨作為第三勢力、新興政黨，有自己的藍海策略，農曆年後啟動「跨區聯合競選」。

2026九合一選舉

民眾黨北市黨部代理主委周榆修表示，2026北市議員提名已完成6個選區各1人，農曆年後將啟動「跨區聯合競選」，每月一場中型以上的活動，接近選舉日將再更密集。

周榆修說，再者是民眾黨1月中旬公布共同政策綱領「民眾的事就是我們的事」，將作為6位參選人共同政見的基底，接下來會全面地審視並監督還可做得更好、興利的市政議題，督促北市府把錢花在刀口上，爭取市民的支持。

不過，民眾黨現階段仍未有母雞，外界相當關注。周榆修直言，民眾黨作為第三勢力、新興政黨，選舉結構本來就跟國民黨與民進黨不同，將有自己的藍海策略。

周榆修說，前主席柯文哲是前市長，熟悉台北市政，加上雙北就是共同生活圈，未來柯文哲、主席黃國昌一定會大力輔選北市6位參選人，例如農曆年將至，他們會一同走春、發紅包和春聯等活動。

