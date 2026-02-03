蔡其昌子弟兵曾奕豪登記嘉市議員黨內初選 創黨黨員力挺

民進黨立法院前副院長蔡其昌子弟兵、青年新人曾奕豪，返鄉參選嘉義市議員，上午到市黨部完成初選登記，民進黨創黨黨員曾廷常現身力挺，象徵民主精神傳承與新世代接棒。

曾奕豪過去長期擔任蔡其昌團隊核心幕僚，返鄉投入公民運動，與眾多青年發起「嘉人義起」公民行動平台，曾與基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤，針對總預算爭議與地方發展議題，向柯文哲、嘉市長參選人民眾黨前不分區立委張啓楷抗議。

70多歲曾廷常是民進黨嘉義黨部創黨元老，1970年代投身政治運動，曾赴美學習街頭運動，見證解嚴前後民主轉型。曾廷常表示，民進黨精神就是敢於抗爭、守護公義，不畏權勢、敢於行動骨氣就是民進黨的根。