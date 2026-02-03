賴瑞隆拜會高雄市黨部密會30分鐘 鳳山辦公室將成立競辦

2026民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今早拜會高雄市黨部主委，在與主委黃文益會晤30分鐘後現身受訪。賴瑞隆表示，近日已分別拜會初選競爭對手，市長陳其邁將擔任競選總部主委，未來也會邀初選對手擔任總幹事。黃文益則宣布，黨部鳳山辦公室將首度設立競選辦公室、安排黨工進駐，全力協助賴瑞隆勝選。

高雄市長黨內初選結果1月13日揭曉，立委賴瑞隆打敗邱議瑩、許智傑及林岱樺取得參選門票，正式提名後首度拜會高雄市黨部。上午9時30分，賴瑞隆抵達高雄市黨部，黨部主委黃文益在場迎接，簡單寒暄後闢室密談，結束後會同執評委員同框受訪。

黃文益強調，高市黨部超前布署，去年11月執評委開會通過，市黨部鳳山辦公室將無償提供市長候選人進駐使用，希望讓黨部資源提早跟競辦結合、無縫接軌；辦公室設備應有盡有，初期會有三人進駐協助，開完記者會馬上就能進駐。

賴瑞隆表示，感謝黨部破天荒把黨部資源提供給市長候選人，年底選舉對民進黨及對高雄來說都是非常重要的選戰，黃文益主委及黨部支持非常重要。

針對黨內整合問題，賴瑞隆表示，他已邀請市長陳其邁擔任競總主任委員，未來也會邀請初選三位對手進駐總部協助，就跟過去總統或市長選舉一樣，依據立委八選區邀請擔任總幹事，組成最強團隊。