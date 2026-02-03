快訊

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

記憶體上演「大怒神」可不可以買？分析師曝關鍵價位在這裡

賴瑞隆拜會高雄市黨部密會30分鐘 鳳山辦公室將成立競辦

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（左）拜會高雄黨部，黨部主委黃文益（右）熱情歡迎，並宣布鳳山辦公室將設立競辦全力輔選賴瑞隆。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（左）拜會高雄黨部，黨部主委黃文益（右）熱情歡迎，並宣布鳳山辦公室將設立競辦全力輔選賴瑞隆。記者徐白櫻／攝影

2026民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今早拜會高雄市黨部主委，在與主委黃文益會晤30分鐘後現身受訪。賴瑞隆表示，近日已分別拜會初選競爭對手，市長陳其邁將擔任競選總部主委，未來也會邀初選對手擔任總幹事。黃文益則宣布，黨部鳳山辦公室將首度設立競選辦公室、安排黨工進駐，全力協助賴瑞隆勝選。

2026九合一選舉

高雄市長黨內初選結果1月13日揭曉，立委賴瑞隆打敗邱議瑩、許智傑及林岱樺取得參選門票，正式提名後首度拜會高雄市黨部。上午9時30分，賴瑞隆抵達高雄市黨部，黨部主委黃文益在場迎接，簡單寒暄後闢室密談，結束後會同執評委員同框受訪。

黃文益強調，高市黨部超前布署，去年11月執評委開會通過，市黨部鳳山辦公室將無償提供市長候選人進駐使用，希望讓黨部資源提早跟競辦結合、無縫接軌；辦公室設備應有盡有，初期會有三人進駐協助，開完記者會馬上就能進駐。

賴瑞隆表示，感謝黨部破天荒把黨部資源提供給市長候選人，年底選舉對民進黨及對高雄來說都是非常重要的選戰，黃文益主委及黨部支持非常重要。

針對黨內整合問題，賴瑞隆表示，他已邀請市長陳其邁擔任競總主任委員，未來也會邀請初選三位對手進駐總部協助，就跟過去總統或市長選舉一樣，依據立委八選區邀請擔任總幹事，組成最強團隊。

此外，高市議員初選即將登場，新潮流、湧言會各自運作爭取支持。隸屬新潮流的賴瑞隆表示，議員初選會扮演母雞角色，任何邀約都會配合，全面兼顧大家需求；初選過後必定要團結力量贏得大選、議會過半，不要讓高雄出現立法院亂象。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（左二）初次拜會高雄黨部，執評委到場表達支持，展現團結氛圍。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（左二）初次拜會高雄黨部，執評委到場表達支持，展現團結氛圍。記者徐白櫻／攝影
民進黨高市黨部鳳山辦公室過去是民進黨高縣黨部，目前是閒置空間，未來將設立賴瑞隆競選辦公室，全力輔選賴瑞隆競選市長。記者徐白櫻／攝影
民進黨高市黨部鳳山辦公室過去是民進黨高縣黨部，目前是閒置空間，未來將設立賴瑞隆競選辦公室，全力輔選賴瑞隆競選市長。記者徐白櫻／攝影

賴瑞隆 黃文益

延伸閱讀

專家分析2026高雄市長選舉民調 他揭柯志恩、賴瑞隆陣營優勢和隱憂

【重磅快評】賴清德終於准辭 陳菊卻沒帶走一絲榮光

陳菊請辭獲准 賴瑞隆：心裡不捨、滿懷感激與敬意

影／黃國昌評「讓人失望」 賴瑞隆回擊：19會期獲優秀立委肯定

相關新聞

國民黨新北市長人選 劉和然：尊重黨部節奏與安排

國民黨新北市長人選還在協商，新北市副市長劉和然今天受訪表示，目前相關行程與節奏均由地方黨部統籌安排，會全力尊重並配合黨部...

國民黨新北市長人選？ 侯友宜：會找到適合的人

國民黨新北市長人選尚未出爐，國民黨祕書長李乾龍透露新北市長侯友宜已表示會協助聯絡、妥善處理相關協調事宜。侯友宜今天表示，...

蔡其昌子弟兵曾奕豪登記嘉市議員黨內初選 創黨黨員力挺

民進黨立法院前副院長蔡其昌子弟兵、青年新人曾奕豪，返鄉參選嘉義市議員，上午到市黨部完成初選登記，民進黨創黨黨員曾廷常現身...

賴瑞隆拜會高雄市黨部密會30分鐘 鳳山辦公室將成立競辦

2026民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今早拜會高雄市黨部主委，在與主委黃文益會晤30分鐘後現身受訪。賴瑞隆表示，近日已...

影／國民黨下屆台中市提名陷「姊弟之爭」 何欣純籲：市民利益優先

國民黨下屆台中市長提名陷入「姊弟之爭」，民進黨市長參選人何欣純今表示，這場選舉應該是理念之爭、政見之爭，而不是所謂的姊弟...

影／中市黨內提名未定 江啟臣誠心向土地公祈求這3件事

雖然黨內市長提名未能「愈快愈好」，但有意參選下屆台中市長的立法院副院長江啟臣仍持續自己的拜票行程，今早赴位在市府旁的西屯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。