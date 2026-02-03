影／中市黨內提名未定 江啟臣誠心向土地公祈求這3件事

雖然黨內市長提名未能「愈快愈好」，但有意參選下屆台中市長的立法院副院長江啟臣仍持續自己的拜票行程，今早赴位在市府旁的西屯區惠來福德祠參加尾牙祭祀。他受訪時說，這個土地公廟位在市府和議會的旁邊，所以他祈求的是市政順利、所有的從政同志都能夠政通人和、市民朋友能夠心想事成。

江啟臣上午由立委廖偉翔陪同前往福德祠參拜，他說，這些年只要時間允許，都會來會去惠來福德祠參拜，因為它是一個具有代表性的土地公廟，且位在市政府旁邊。這個土地公廟有很多故事，最重要的是，所有的土地公都一樣，都希望大家能夠平安順利。