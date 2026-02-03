國民黨新北市長人選 劉和然：尊重黨部節奏與安排

國民黨新北市長人選還在協商，新北市副市長劉和然今天受訪表示，目前相關行程與節奏均由地方黨部統籌安排，會全力尊重並配合黨部既有的程序與決定。

傳昨晚台北市副市長李四川與劉和然會面，劉今天表示，現階段所有提名相關程序、節奏與時間安排，皆由地方黨部進行控管，黨部對整體時程「其實是很清楚的」，最終目標是在農曆年前完成相關作業。至於中間如何安排會面、時間地點如何調整，乃至是否公開進行，均須尊重黨部的規畫。

包括趙少康、黨部主委黃志雄提到李四川是適當人選，劉和然表示，在選舉階段，每個人的意見與表達都應該被尊重，這也是民主機制中成熟的一環。他也轉述，市黨部主委黃志雄昨已跟他通話說明，相關談話是在特定主題下，針對被提及人選進行分析，並非以主委身分發表立場。

劉和然說，他與黃志雄相識多年，也相當了解對方在擔任市黨部主委期間，對於整體機制的處理非常公平且中立，新北市這次的黨內作業機制是有節奏、有步驟在推進，選舉是一時的，最重要的仍是如何讓新北市持續變得更好。

劉和然也表示，國民黨近年在新北市的執政成果獲得市民肯定，因此更應依照自己的節奏穩健前行，而非因外界討論或對手操作而打亂步伐，不只新北市，各縣市的選舉都不輕鬆，每一場仗都需要一步一腳印，目標始終一致，就是把城市經營好。

他也提到，新北市近年能夠推動多項長期未解的問題，包括塭仔圳整體開發、五股垃圾山整治，都是在市長帶領下，由團隊持續努力推進。他強調，解決問題不只要提出方法，更需要面對問題的勇氣，市府團隊會持續努力，讓新北市越來越好。

至於個人行程，劉和然表示，自己仍照常隨市長視察市政建設，今天也一同前往了解社會住宅進度，新北市不論軟體或硬體建設都持續推動，並不會因外界討論2026而有所停歇，他也提到，近期透過臉書分享個人行程，回到故鄉彰化竹塘鄉走訪求學與成長的地方，接下來也將前往他畢業後第一個服務的單位蘆洲國中，期盼讓市民看見，有一群夥伴持續默默為這座城市付出努力。