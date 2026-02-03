影／國民黨台中市長參選者至今未定 楊瓊瓔：支持者心急可理解

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國民黨台中市長下屆參選人選至今未決定，立委楊瓊瓔今天受訪表示，支持者心急，大家都可以理解，她說國民黨一定要選出最強候選人，打贏這場勝戰。

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都爭取國民黨提名，要選下屆台中市長，江啟臣前天深夜在臉書公開宣布，他已簽署同意黨中央的協議事項，願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中。

楊瓊瓔今天參加潭子大頭家厝福德宮祝壽開香儀式，被問到黨中央協議書問題，她說自己一定會簽署同意書，外界紛傳聞協議內容不一，楊瓊瓔說尊重黨中央程序和制度，內容如何靜待黨中央更明確說明，她說基層和支持者心急，大家都很清楚可以理解，一定要選出最強候選人，選民可信任，打贏這場選戰。

