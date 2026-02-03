嘉義市綠營議員提名戰開打 「黃家班」姊弟檔拚連霸新人搶出線

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市綠營「黃家班」由已故10連霸議員、市黨部主委黃正男，地方長期建立深厚人脈與服務網絡建立，政治衣缽由女兒黃露慧（右）與兒子黃大祐（左）姊弟檔接棒，黃露慧年底挑戰6連霸；黃大祐拚3連任。圖／聯合報資料照片
嘉市綠營「黃家班」由已故10連霸議員、市黨部主委黃正男，地方長期建立深厚人脈與服務網絡建立，政治衣缽由女兒黃露慧（右）與兒子黃大祐（左）姊弟檔接棒，黃露慧年底挑戰6連霸；黃大祐拚3連任。圖／聯合報資料照片

年底嘉義市長、議員選戰升溫，民進黨提名立委王美惠角逐市長，市議員提名布局拍板，市黨部昨天起受理提名登記，規畫東、西區合計提名7席，現任優先2選區各增1席，登記首日，僅現任議員兼黨部主委黃大祐完成登記。

深耕基層服務的「黃家班」，由已故10連霸議員、市黨部主委黃正男，地方長期建立深厚人脈與服務網絡建立，政治衣缽由女兒黃露慧與兒子黃大祐姊弟檔接棒，黃露慧連5屆當選，年底挑戰6連霸；黃大祐3次參選，首次落選，接連2度成功當選，年底拚3連任，姊弟先後擔任黨部主委，持續擴大家族政治影響力。

黨部指出，下屆議員提名登記期間至周五下午5時截止。同選區登記人數超過提名席次，依初選機制辦理，黨員投票與民調各占3成、7成，參選人除繳交5萬元登記費及12萬元保證金，民調還需負擔20多萬元，門檻不低。

依黨部執委會通過的布局規畫，東區採「2加1」布局，除現任議員黃露慧、黃盈智2席，將增提1席，已有前議員凌子楚領表，拚東山再起；西區採「3加1」布局，除現任議員、議會黨團總召林煒軒、黃大祐，再提名2人角逐，呈現激烈競爭態勢。

包括2位曾參選議員失利的前劉厝里長許明對、市黨部執委陳品蓁，以及年輕新人、立委蔡其昌子弟兵曾奕豪，返鄉參選，提名名額有限，新人面臨艱困挑戰。民進黨議員提名戰起跑，西區競爭激烈。未來是否進入初選民調、各方勢力如何整合，將牽動議會版圖變化，選戰氛圍持續升溫。

議員 民調 新人 王美惠

