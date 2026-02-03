聽新聞
陳見賢辭竹縣黨部主委 徐欣瑩不領情

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

國民黨下屆新竹縣長提名初選昨公告，二月登記、三月展開初選。藍營內戰愈演愈烈，新竹縣副縣長陳見賢昨請辭黨部主委，並疾呼所有參選人尊重黨內規章，不應顛倒是非。對手徐欣瑩辦公室反擊，從未反對初選七三制，而是反對為個人量身訂做的畸形制度。

國民黨新竹縣長提名因兩度協調破局，國民黨組發會依提名特別辦法辦理黨內初選，將採民調七成、黨員投票三成的「七三制」。初選公告昨出爐，二月五日至六日受理黨員領表、二月九日至十一日受理提名登記，三月廿八日早上八時到下午四時於縣黨部所設各投票所進行黨員投票。

目前有陳見賢、徐欣瑩爭取提名，連日來雙方攻防火花不斷。徐欣瑩日前指陳見賢「球員兼裁判」，黨工成其助選員，初選七三制對她不公；陳見賢辭去任職九年的黨部主委，昨下午到黨部出席惜別會，強調七三制非他所訂，一切程序皆遵黨內規範，若有異議應透過黨代表大會修改。

陳見賢也回應近日「即將被抓去關」或「不會初選」等謠言，他強調，「所有行為都可受公評，我問心無愧」，每個人都要有口德，抹黑行為傷害的不只是土地與黨員，傷害的都是我們的家人；已將辭職書送交中央黨部，未來仍將與黨員同心協力，守護家園，讓藍天繼續堅持下去。

徐欣瑩辦公室指出，問題不在陳見賢辭不辭職，關鍵在初選辦法公不公平、透不透明，能否反映真實民意，選出最強候選人？「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責」。

