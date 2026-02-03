江啟臣、楊瓊瓔 簽黨內協議書

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」延燒，立法院副院長江啟臣二月一日表示已簽署同意黨中央協議書，但協議內容與他期望的「愈快愈好」有很大落差；立委楊瓊瓔昨也表示會簽，但不透露協議內容，尊重黨中央決定。基層憂心，雙方支持者空戰加劇造成心結，傷害已經產生。

江啟臣前天深夜在個人臉書發文，表示台中市長盧秀燕最初呼籲的一月底前決定人選確定已經不可能，他每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，只能微笑以對、盡力安撫。

江啟臣指出，遺憾一月十六日第一次協調破局，目前尚未收到第二次協調日期通知，黨中央已將協議方案傳給雙方，內容雖然不能如市長盧秀燕建議的二月十九日前完成提名，也與他期待的愈快愈好有很大落差，但他一定尊重黨中央，願意簽署同意，把競爭交給制度。

楊瓊瓔昨上午回應，有收到協議書，她也會簽，靜待黨中央的制度辦法，至於協議內容不便透露。媒體詢問，是否贊成提名作業如江啟臣說的愈快愈好、盧秀燕建議的「二月十九日前完成提名」？楊皆表示「尊重黨中央」。

媒體也問，現在是否有感受到壓力？楊瓊瓔回答，沒有壓力，她理解江啟臣所說「基層焦慮」，但一切還是靜待黨中央的決定。

盧秀燕昨上午出席「台中有鈣讚」宣導活動時也被問及江、楊簽協議書一事，她表示「上班時間不談政治，在小朋友面前也不談政治」，一同出席活動的楊瓊瓔和周遭的人聞言大笑。盧此前兩度表態，先是希望黨中央一月底確定提名人選，後建議二月十九日前確定。

藍營人士指出，目前不清楚協議書具體內容，推測與民調方式和日期有關。從江啟臣所說「無法在十九日前完成提名」推測，對時程安排給較大空間，完成提名應在春節後、甚至三月；江、楊近日在各地拜票送春聯，支持者也隔空交火。