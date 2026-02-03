聽新聞
0:00 / 0:00

江啟臣、楊瓊瓔 簽黨內協議書

聯合報／ 記者游振昇黃寅陳敬丰／台中報導

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」延燒，立法院副院長江啟臣二月一日表示已簽署同意黨中央協議書，但協議內容與他期望的「愈快愈好」有很大落差；立委楊瓊瓔昨也表示會簽，但不透露協議內容，尊重黨中央決定。基層憂心，雙方支持者空戰加劇造成心結，傷害已經產生。

2026九合一選舉

江啟臣前天深夜在個人臉書發文，表示台中市長盧秀燕最初呼籲的一月底前決定人選確定已經不可能，他每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，只能微笑以對、盡力安撫。

江啟臣指出，遺憾一月十六日第一次協調破局，目前尚未收到第二次協調日期通知，黨中央已將協議方案傳給雙方，內容雖然不能如市長盧秀燕建議的二月十九日前完成提名，也與他期待的愈快愈好有很大落差，但他一定尊重黨中央，願意簽署同意，把競爭交給制度。

楊瓊瓔昨上午回應，有收到協議書，她也會簽，靜待黨中央的制度辦法，至於協議內容不便透露。媒體詢問，是否贊成提名作業如江啟臣說的愈快愈好、盧秀燕建議的「二月十九日前完成提名」？楊皆表示「尊重黨中央」。

媒體也問，現在是否有感受到壓力？楊瓊瓔回答，沒有壓力，她理解江啟臣所說「基層焦慮」，但一切還是靜待黨中央的決定。

盧秀燕昨上午出席「台中有鈣讚」宣導活動時也被問及江、楊簽協議書一事，她表示「上班時間不談政治，在小朋友面前也不談政治」，一同出席活動的楊瓊瓔和周遭的人聞言大笑。盧此前兩度表態，先是希望黨中央一月底確定提名人選，後建議二月十九日前確定。

藍營人士指出，目前不清楚協議書具體內容，推測與民調方式和日期有關。從江啟臣所說「無法在十九日前完成提名」推測，對時程安排給較大空間，完成提名應在春節後、甚至三月；江、楊近日在各地拜票送春聯，支持者也隔空交火。

台中 江啟臣 楊瓊瓔

延伸閱讀

影／盧秀燕未回應市長提名問題 楊瓊瓔跟著大家笑出來

影／市長提名越快越好？ 楊瓊瓔：簽協議並尊重黨中央決定

江啟臣簽署同意黨中央協議事項 楊瓊瓔：尊重、理解中央

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

相關新聞

藍營竹縣長初選公告！陳見賢、徐欣瑩角逐提名 黨員投票拍板3月進行

國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角逐國民黨新竹縣長提名，中央今天進行初選公告，國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角...

國民黨台中市長仍未提名引基層焦慮 「盧媽三子」疾呼盡速定調

國民黨台中市長參選人如何提名仍未定案，引發基層焦慮，被稱為「盧媽三子」的三位國民黨青年立委都疾呼，應該盡速定調人選，因為...

藍營竹縣愈演愈烈！陳見賢今辭黨部主委 心疼「這個家沒人照顧」

國民黨新竹縣選戰愈演愈烈，新竹縣副縣長陳見賢今日正式請辭黨部主委一職。他表示，自己並非眷戀權位，而是「心疼這個家沒人照顧...

柯文哲南征？鄭麗文：別讓民進黨漁翁得利即可

民眾黨前主席柯文哲指藍「玻璃心」持續發酵，外界認為恐影響藍白合。國民黨主席鄭麗文昨接受本報專訪時直言「我們是挺玻璃心的」...

藍軍宜蘭縣長未拍板 小雞掛看板先開跑

民進黨宜蘭縣長參選人早在去年十月便確定，與議員、鄉鎮長選將相互拉抬，但國民黨縣長人選未定，參選鄉鎮市長的小雞們等不及，紛...

陳見賢辭竹縣黨部主委 徐欣瑩不領情

國民黨下屆新竹縣長提名初選昨公告，二月登記、三月展開初選。藍營內戰愈演愈烈，新竹縣副縣長陳見賢昨請辭黨部主委，並疾呼所有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。