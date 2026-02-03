聽新聞
0:00 / 0:00

綠營新北母雞領軍 引發北市小雞心慌

聯合報／ 記者洪子凱葉德正／連線報導
新北街頭可見藍綠陣營看板並列，綠營以「母雞帶小雞」形式合掛看板，藍營母雞人選尚未出爐，但議員看板已先掛上。記者張策／攝影
新北街頭可見藍綠陣營看板並列，綠營以「母雞帶小雞」形式合掛看板，藍營母雞人選尚未出爐，但議員看板已先掛上。記者張策／攝影

民進黨去年十一月提名立委蘇巧慧投入二○二六新北市長一役，每天行程滿檔蓄積能量，現任議員、有意參選的新人無不「黏ＴＴ」跟在身旁爭曝光。一橋之隔的台北市長選戰，綠營卻沒人應戰，引發小雞焦慮，現任議員呼籲「戰士沒有選擇戰場權利」，若被徵召就要全力以赴。

2026九合一選舉

北市長蔣萬安尋求連任，目前各項民調數據領先民進黨潛在參選人，民調最接近蔣的立委王世堅、剛結束關稅談判的行政院副院長鄭麗君等人意願均不高，對戰蔣萬安人選陷入難產，更讓小雞憂心支持者士氣被打擊，連帶影響議員席次。

民進黨北市議員洪健益表示，年底選戰勢必是場硬仗，蔣萬安是難打的對手，若市長能盡早拍板定案，可避免支持者恐慌，也強化「母雞帶小雞」作用。

洪健益也說，民進黨在北市仍有基本盤，只要政策方向、選戰策略正確，讓選民可以理解認同，票催得出來，議員席次有機會增加，就算最終市長選舉沒有贏，但議員席次極大化，有助於加大監督市府力道。

相對北市綠營市長人選難產，蘇巧慧確定出戰新北後，地方組織迅速進入戰鬥模式，母雞帶著小雞，從市場掃街、到工程會勘，海陸空戰線同步展開。綠營議員直呼感受最深就是「安心」，整隊後能把力氣用在跑基層，母雞、小雞相互拉抬。

民進黨新北議員廖宜琨說，近期不少行程與蘇巧慧合體，只要母雞站穩第一線，小雞就能跟著穩定推進。

議員翁震州說，母雞定於一尊後，整體組織運作明顯順暢許多，不論是下鄉行程、春聯、掃街、賀年卡文宣等，都能與蘇巧慧相互助攻，版本一致、訊息清楚，有助凝聚支持者向心力。

延伸閱讀

選情複雜…備戰新北市長選舉 學者分析藍白合可能、再揭關鍵

黃志雄稱蘇巧慧擅長選舉 彭一書：蘇10年都在幫新北做事

輝達進駐北士科簽約時間曝光 蔣萬安：2月10日到2月15日間

曾兩度交戰蘇巧慧 黃志雄：近幾屆綠營新北市長人選最強

相關新聞

藍營竹縣長初選公告！陳見賢、徐欣瑩角逐提名 黨員投票拍板3月進行

國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角逐國民黨新竹縣長提名，中央今天進行初選公告，國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角...

國民黨台中市長仍未提名引基層焦慮 「盧媽三子」疾呼盡速定調

國民黨台中市長參選人如何提名仍未定案，引發基層焦慮，被稱為「盧媽三子」的三位國民黨青年立委都疾呼，應該盡速定調人選，因為...

藍營竹縣愈演愈烈！陳見賢今辭黨部主委 心疼「這個家沒人照顧」

國民黨新竹縣選戰愈演愈烈，新竹縣副縣長陳見賢今日正式請辭黨部主委一職。他表示，自己並非眷戀權位，而是「心疼這個家沒人照顧...

柯文哲南征？鄭麗文：別讓民進黨漁翁得利即可

民眾黨前主席柯文哲指藍「玻璃心」持續發酵，外界認為恐影響藍白合。國民黨主席鄭麗文昨接受本報專訪時直言「我們是挺玻璃心的」...

藍軍宜蘭縣長未拍板 小雞掛看板先開跑

民進黨宜蘭縣長參選人早在去年十月便確定，與議員、鄉鎮長選將相互拉抬，但國民黨縣長人選未定，參選鄉鎮市長的小雞們等不及，紛...

陳見賢辭竹縣黨部主委 徐欣瑩不領情

國民黨下屆新竹縣長提名初選昨公告，二月登記、三月展開初選。藍營內戰愈演愈烈，新竹縣副縣長陳見賢昨請辭黨部主委，並疾呼所有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。