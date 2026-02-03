綠營新北母雞領軍 引發北市小雞心慌

民進黨去年十一月提名立委蘇巧慧投入二○二六新北市長一役，每天行程滿檔蓄積能量，現任議員、有意參選的新人無不「黏ＴＴ」跟在身旁爭曝光。一橋之隔的台北市長選戰，綠營卻沒人應戰，引發小雞焦慮，現任議員呼籲「戰士沒有選擇戰場權利」，若被徵召就要全力以赴。

北市長蔣萬安尋求連任，目前各項民調數據領先民進黨潛在參選人，民調最接近蔣的立委王世堅、剛結束關稅談判的行政院副院長鄭麗君等人意願均不高，對戰蔣萬安人選陷入難產，更讓小雞憂心支持者士氣被打擊，連帶影響議員席次。

民進黨北市議員洪健益表示，年底選戰勢必是場硬仗，蔣萬安是難打的對手，若市長能盡早拍板定案，可避免支持者恐慌，也強化「母雞帶小雞」作用。

洪健益也說，民進黨在北市仍有基本盤，只要政策方向、選戰策略正確，讓選民可以理解認同，票催得出來，議員席次有機會增加，就算最終市長選舉沒有贏，但議員席次極大化，有助於加大監督市府力道。

相對北市綠營市長人選難產，蘇巧慧確定出戰新北後，地方組織迅速進入戰鬥模式，母雞帶著小雞，從市場掃街、到工程會勘，海陸空戰線同步展開。綠營議員直呼感受最深就是「安心」，整隊後能把力氣用在跑基層，母雞、小雞相互拉抬。

民進黨新北議員廖宜琨說，近期不少行程與蘇巧慧合體，只要母雞站穩第一線，小雞就能跟著穩定推進。

議員翁震州說，母雞定於一尊後，整體組織運作明顯順暢許多，不論是下鄉行程、春聯、掃街、賀年卡文宣等，都能與蘇巧慧相互助攻，版本一致、訊息清楚，有助凝聚支持者向心力。