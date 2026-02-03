藍白競合 市長、議員輔選 2黨各有盤算

雙北「藍白合」或「藍白分」牽動輔選對策及敵我態勢，北市藍營說，市長蔣萬安是否幫民眾黨議員參選人站台，前提是白營不提市長選將。新北主委黃志雄昨說，議員席次極大化是藍白共同目標，若贏了市長，議會沒過半推市政艱辛，出線的市長參選人一定全力輔選藍白小雞，「沒必要阻止任何能讓議會過半的合作」。

是否輔選藍軍議員，民眾黨創黨主席柯文哲日前表態「有條件支持」，輔選重心放民眾黨小雞，行有餘力會考慮幫國民黨參選人站台。

民眾黨北市黨部代理主委周榆修直言，民眾黨作為第三勢力、新興政黨，選舉結構與藍綠兩大黨不同，將有自己的藍海策略。柯文哲是前市長，熟悉台北市政，加上雙北是共同生活圈，未來柯文哲、主席黃國昌一定大力輔選北市六位議員參選人。

二○二六台北市長、新北市長選戰，藍白有合作默契，但議員布局仍有競合的微妙關係，藍白互動之間，各有顧忌與盤算。

北市藍營人士指出，藍白合最大不確定因素，又回到柯文哲身上，柯日前批評蔣萬安的免費營養午餐是「騙選票」；另一方面，卻又自爆曾向民進黨總召柯建銘提出政治交換條件，忽藍忽綠的操作，引發北市藍營基層對藍白合反彈。

國民黨北市黨部主委戴錫欽指出，黃國昌、柯文哲在藍白合作或政治議題論述不完全一樣，以致藍營基層對藍白合有不同看法，如果民眾黨沒有提北市長參選人，雙方在國會繼續合作，且兩黨主席有充分默契，他不會反對蔣萬安為白營選將站台。

民眾黨規畫在新北十一個議員選區各提一名參選人，國民黨議員憂發生搶票衝突。黃志雄說，藍營議員深耕地方多年，基礎穩固，民眾黨選民結構偏年輕，與藍營支持者不完全重疊，反而有助於擴大整體選票結構，藍營要拿年輕票不容易，民眾黨能吸引年輕選民不是壞事。

新北民眾黨目前僅陳世軒一席議員，力拚擴大版圖在議會成立黨團，黃志雄說，民眾黨席次增加是可預期的發展，要十一席全上難度高。國民黨二○二二年當選三十二席，此次預計提三十六席，從三十二席保底往上疊加，目標是拿三十四席拚過半，黃認為「民眾黨往三席走，國民黨朝三十四席目標去拚，彼此不衝突」。

黃國昌前天成立新北市長競選總部來勢洶洶，黃志雄表示，國民黨要先有人選才能跟民眾黨談，農曆年前國民黨人選會確定，三月底前完成藍白整合。他說，過去經驗已證明藍白若不合作一定輸，藍白合已不可逆，「沒有二○二六就沒有二○二八」。