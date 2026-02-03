聽新聞
0:00 / 0:00

藍白競合 市長、議員輔選 2黨各有盤算

聯合報／ 記者楊正海林佳彣葉德正／連線報導

雙北「藍白合」或「藍白分」牽動輔選對策及敵我態勢，北市藍營說，市長蔣萬安是否幫民眾黨議員參選人站台，前提是白營不提市長選將。新北主委黃志雄昨說，議員席次極大化是藍白共同目標，若贏了市長，議會沒過半推市政艱辛，出線的市長參選人一定全力輔選藍白小雞，「沒必要阻止任何能讓議會過半的合作」。

2026九合一選舉

是否輔選藍軍議員，民眾黨創黨主席柯文哲日前表態「有條件支持」，輔選重心放民眾黨小雞，行有餘力會考慮幫國民黨參選人站台。

民眾黨北市黨部代理主委周榆修直言，民眾黨作為第三勢力、新興政黨，選舉結構與藍綠兩大黨不同，將有自己的藍海策略。柯文哲是前市長，熟悉台北市政，加上雙北是共同生活圈，未來柯文哲、主席黃國昌一定大力輔選北市六位議員參選人。

二○二六台北市長、新北市長選戰，藍白有合作默契，但議員布局仍有競合的微妙關係，藍白互動之間，各有顧忌與盤算。

北市藍營人士指出，藍白合最大不確定因素，又回到柯文哲身上，柯日前批評蔣萬安的免費營養午餐是「騙選票」；另一方面，卻又自爆曾向民進黨總召柯建銘提出政治交換條件，忽藍忽綠的操作，引發北市藍營基層對藍白合反彈。

國民黨北市黨部主委戴錫欽指出，黃國昌、柯文哲在藍白合作或政治議題論述不完全一樣，以致藍營基層對藍白合有不同看法，如果民眾黨沒有提北市長參選人，雙方在國會繼續合作，且兩黨主席有充分默契，他不會反對蔣萬安為白營選將站台。

民眾黨規畫在新北十一個議員選區各提一名參選人，國民黨議員憂發生搶票衝突。黃志雄說，藍營議員深耕地方多年，基礎穩固，民眾黨選民結構偏年輕，與藍營支持者不完全重疊，反而有助於擴大整體選票結構，藍營要拿年輕票不容易，民眾黨能吸引年輕選民不是壞事。

新北民眾黨目前僅陳世軒一席議員，力拚擴大版圖在議會成立黨團，黃志雄說，民眾黨席次增加是可預期的發展，要十一席全上難度高。國民黨二○二二年當選三十二席，此次預計提三十六席，從三十二席保底往上疊加，目標是拿三十四席拚過半，黃認為「民眾黨往三席走，國民黨朝三十四席目標去拚，彼此不衝突」。

黃國昌前天成立新北市長競選總部來勢洶洶，黃志雄表示，國民黨要先有人選才能跟民眾黨談，農曆年前國民黨人選會確定，三月底前完成藍白整合。他說，過去經驗已證明藍白若不合作一定輸，藍白合已不可逆，「沒有二○二六就沒有二○二八」。

延伸閱讀

民眾黨邀近20國駐台使節茶敘 黃國昌：嚴格監督預算與支持國防無衝突

民眾黨不分區換血…國會新會期仍會藍白合？ 學者：法案異議不大

黃國昌：嚴格監督特別預算與支持國防毫無衝突

賴總統指在野黨強行通過爭議法案 黃國昌反嗆民進黨因人設事太有經驗

相關新聞

藍營竹縣長初選公告！陳見賢、徐欣瑩角逐提名 黨員投票拍板3月進行

國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角逐國民黨新竹縣長提名，中央今天進行初選公告，國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角...

國民黨台中市長仍未提名引基層焦慮 「盧媽三子」疾呼盡速定調

國民黨台中市長參選人如何提名仍未定案，引發基層焦慮，被稱為「盧媽三子」的三位國民黨青年立委都疾呼，應該盡速定調人選，因為...

藍營竹縣愈演愈烈！陳見賢今辭黨部主委 心疼「這個家沒人照顧」

國民黨新竹縣選戰愈演愈烈，新竹縣副縣長陳見賢今日正式請辭黨部主委一職。他表示，自己並非眷戀權位，而是「心疼這個家沒人照顧...

柯文哲南征？鄭麗文：別讓民進黨漁翁得利即可

民眾黨前主席柯文哲指藍「玻璃心」持續發酵，外界認為恐影響藍白合。國民黨主席鄭麗文昨接受本報專訪時直言「我們是挺玻璃心的」...

藍軍宜蘭縣長未拍板 小雞掛看板先開跑

民進黨宜蘭縣長參選人早在去年十月便確定，與議員、鄉鎮長選將相互拉抬，但國民黨縣長人選未定，參選鄉鎮市長的小雞們等不及，紛...

陳見賢辭竹縣黨部主委 徐欣瑩不領情

國民黨下屆新竹縣長提名初選昨公告，二月登記、三月展開初選。藍營內戰愈演愈烈，新竹縣副縣長陳見賢昨請辭黨部主委，並疾呼所有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。