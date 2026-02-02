童子瑋喊敬老金加倍發 謝國樑：財政穩定前提下研擬精準照顧長者方案

基隆市長謝國樑今年競選連任的對手、基隆市議長童子瑋，先後拋出重陽和三節敬老金加倍發政見，市府估算1年增加約14億元。謝國樑今表示，社福政策要長遠、可行且符合財政架構，將在財政穩定前提下，研擬出最能精準照顧長者的執行草案。

童子瑋1月下旬公布政見，宣布重陽敬老金加倍後，因市民「都跟他說，這是對長輩最敬重、最實際的政見」，因此決定如果當選，農曆春節、端午節、中秋節的三節敬老金也加倍，從3000元加碼到6000元，讓基隆變成最會照顧長輩的城市。

基市府副發言人鍾明今天表示，市長已責成副市長邱佩琳在農曆年後，廣邀學者專家與市民朋友召開公聽會，在維持市府財政穩定的前提下，研擬出最能精準照顧長者的執行草案。

鍾明說，照顧長者是府會共同目標，童提出敬老金加倍發社福政見後，市府高度重視，初步評估長者三節慰問金、重陽禮金，若都加倍發放且不設領取條件，預估每年預算需求高達16億8523萬元，若加上警察加給數千萬元，每年粗估將增加支出約14億元。

鍾明表示，謝國樑上任以來，在市府團隊的共同努力下「減債有成」，因此現在確實具備預算能力，進一步優化社福政策，讓基隆的長輩得到更好的照顧。