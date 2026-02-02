選情複雜…備戰新北市長選舉 學者分析藍白合可能、再揭關鍵

2026年新北市長選舉，民眾黨黨主席黃國昌表態參選，民進黨則是立委蘇巧慧，但國民黨還在台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然整合的階段。對此，學者曲兆祥受訪時分析，藍白若能整合成功加上獲得侯友宜支持，共推的人選就會獲勝，但若分裂，蘇巧慧的勝率就很大；學者施正鋒受訪時指出，藍在新北的整合問題要看黨主席鄭麗文。

2026年地方選舉將至，新北市長誰能當選引發關注。國民黨部分目前由台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然競爭，民進黨則是立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌則已早早表態參選。

侯友宜支持很重要

近日民調出爐，若藍綠白都有派出人選，李四川雖以34.2%領先蘇巧慧的32.7%，黃國昌則有15.4%，但李四川與蘇巧慧的差距在誤差範圍內，使得外界很關心新北的藍白合狀況。

美麗島電子報董事長吳子嘉認為，李四川和蘇巧慧只差距1.5%而已，黃國昌如果拖6個月，李四川一定會被他拖垮，而新北市長侯友宜民調高達68%，沒有他輔選，不可能當選，那很簡單，就比民調。

藍白合效果會擴散

文化大學國發所兼任教授曲兆祥受訪時分析，隨著黃國昌成立競選總部，3個黨都會推舉人選，國民黨方面他認為是李四川的機會較高，因為民調與支持度都相對有優勢，而藍內部敲定後，他認為與民眾黨整合的時間可能會到6月，到時候才會確定是藍白合還是三角督。

「若能整合成功，對藍白選情就有利！」曲兆祥強調，藍白整合成功，加上侯友宜的支持，新北市問題應該不大，但整合不成的話，對民進黨來說相當有利。此外，曲兆祥也指出，新北是藍白合重點區，若沒有處理好，後果可能會外溢到宜蘭、嘉義市等其他縣市，甚至是2028年都會有影響，但目前來看「要先讓子彈飛一會兒」。

國民黨整合是難題

東華大學退休教授施正鋒受訪時分析，這次地方選舉挑戰最大的其實是國民黨的整合，新北有侯友宜、台中有盧秀燕，這兩個地方目前的人選都難產，可能需要有黨內有份量的人士幫忙協調。至於民眾黨來說，九合一是否會跟2028年總統選舉脫鉤？還是可以互換？（例如黃選新北換白不選總統等），還有待觀察。

「柯文哲看起來想要左右逢源！」施正鋒直言，柯文哲獲釋後又是一條龍，又說「藍白分」，究竟是分工還是分開？給外界很大的想像空間。

