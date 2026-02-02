國民黨台中市長仍未提名引基層焦慮 「盧媽三子」疾呼盡速定調

國民黨台中市長參選人如何提名仍未定案，引發基層焦慮，被稱為「盧媽三子」的三位國民黨青年立委都疾呼，應該盡速定調人選，因為在野黨沒有拖延的本錢，尤其這還涉及各級民代及首長的提名，以及輔選團隊何時就為的問題，最重要還是要先把時間訂出來。

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都爭取國民黨提名，要選下屆台中市長，國民黨至今未定人選；江啟臣昨晚在臉書公開宣布，他已簽署同意黨中央的協議事項，願意把競爭交給制度、把結果交給民主；楊瓊瓔今天回應說，她一向尊重黨中央的規劃與權責，也理解中央所提的方向與時程構想。

國民黨立委羅廷瑋表示，國民黨台中市長初選非常膠著，基層反應也都非常焦慮，像他到立院甚至宜蘭，逢人就被問初選的下一步，大家希望能夠在2月的時候獲得更明確的時間跟策略，以公平公正的方式盡快將國民黨市長初選底定，讓基層、議員及支持者能穩定軍心。

羅廷瑋感嘆，大家都知道協調真的非常不容易，也不希望透過強硬的方式造成分裂，所以過程當然希望又快又圓滿，所以這也考驗黨中央的智慧及盧秀燕的協調能力。

國民黨立委廖偉翔也說，大家都尊重黨內的協調機制，但也更希望能夠盡速確定候選人，因為在野黨沒有拖延的本錢，全黨應該盡速地團結一致，提出市政願景。

廖偉翔提到，對比民進黨初選殺到刀刀見骨，從司法介入初選到相互詆毀攻擊，醜態百出，希望也相信，國民黨會用更文明團結的方式選出最適合的候選人，提出最好的願景，爭取全民認同。

國民黨立委黃健豪稍早於地方行程受訪時也說，初選除了選舉之外，更重要的是包含議員、里長，甚至其他鄉鎮市長選舉也有外溢效應的問題，提名確定以後所有的輔選團隊才可以就位，大家焦慮的不是初選的競選的方式，而是什麼時候能夠把時間訂出來。