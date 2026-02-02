快訊

慟！袁惟仁長期臥床病逝 享年57歲

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

賴總統明親自主持記者會 說明台美合作進展

國民黨台中市長仍未提名引基層焦慮 「盧媽三子」疾呼盡速定調

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
台中市長盧秀燕（中）在立法院副院長江啟臣（右）及立委楊瓊瓔（左）。圖／聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕（中）在立法院副院長江啟臣（右）及立委楊瓊瓔（左）。圖／聯合報系資料照片

國民黨台中市長參選人如何提名仍未定案，引發基層焦慮，被稱為「盧媽三子」的三位國民黨青年立委都疾呼，應該盡速定調人選，因為在野黨沒有拖延的本錢，尤其這還涉及各級民代及首長的提名，以及輔選團隊何時就為的問題，最重要還是要先把時間訂出來。

2026九合一選舉

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都爭取國民黨提名，要選下屆台中市長，國民黨至今未定人選；江啟臣昨晚在臉書公開宣布，他已簽署同意黨中央的協議事項，願意把競爭交給制度、把結果交給民主；楊瓊瓔今天回應說，她一向尊重黨中央的規劃與權責，也理解中央所提的方向與時程構想。

國民黨立委羅廷瑋表示，國民黨台中市長初選非常膠著，基層反應也都非常焦慮，像他到立院甚至宜蘭，逢人就被問初選的下一步，大家希望能夠在2月的時候獲得更明確的時間跟策略，以公平公正的方式盡快將國民黨市長初選底定，讓基層、議員及支持者能穩定軍心。

羅廷瑋感嘆，大家都知道協調真的非常不容易，也不希望透過強硬的方式造成分裂，所以過程當然希望又快又圓滿，所以這也考驗黨中央的智慧及盧秀燕的協調能力。

國民黨立委廖偉翔也說，大家都尊重黨內的協調機制，但也更希望能夠盡速確定候選人，因為在野黨沒有拖延的本錢，全黨應該盡速地團結一致，提出市政願景。

廖偉翔提到，對比民進黨初選殺到刀刀見骨，從司法介入初選到相互詆毀攻擊，醜態百出，希望也相信，國民黨會用更文明團結的方式選出最適合的候選人，提出最好的願景，爭取全民認同。

國民黨立委黃健豪稍早於地方行程受訪時也說，初選除了選舉之外，更重要的是包含議員、里長，甚至其他鄉鎮市長選舉也有外溢效應的問題，提名確定以後所有的輔選團隊才可以就位，大家焦慮的不是初選的競選的方式，而是什麼時候能夠把時間訂出來。

國民黨 盧秀燕 廖偉翔 羅廷瑋 黃健豪

延伸閱讀

影／盧秀燕未回應市長提名問題 楊瓊瓔跟著大家笑出來

影／市長提名越快越好？ 楊瓊瓔：簽協議並尊重黨中央決定

江啟臣簽署同意黨中央協議事項 楊瓊瓔：尊重、理解中央

爭取選台中市長 江啟臣今晚宣布簽署同意黨中央協議方案

相關新聞

沉默數日...基議員許睿慈聲明不競選連任：政治討論失焦氛圍讓人灰心

民進黨籍基隆市議員許睿慈，未在黨內登記參選爭取連任，廣受關注。許今午發出千字文說明立場，澄清絕非謠傳要省登記費，並指政治...

黃志雄、趙少康點名李四川 劉和然：尊重各界看法

國民黨新北市黨部主委黃志雄今接受專訪時，肯定台北市副市長李四川做事務實、按部就班「對人民而言是對的選項」；前中廣董事長趙...

藍營竹縣長初選公告！陳見賢、徐欣瑩角逐提名 黨員投票拍板3月進行

國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角逐國民黨新竹縣長提名，中央今天進行初選公告，國民黨立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢角...

國民黨台中市長仍未提名引基層焦慮 「盧媽三子」疾呼盡速定調

國民黨台中市長參選人如何提名仍未定案，引發基層焦慮，被稱為「盧媽三子」的三位國民黨青年立委都疾呼，應該盡速定調人選，因為...

藍營竹縣愈演愈烈！陳見賢今辭黨部主委 心疼「這個家沒人照顧」

國民黨新竹縣選戰愈演愈烈，新竹縣副縣長陳見賢今日正式請辭黨部主委一職。他表示，自己並非眷戀權位，而是「心疼這個家沒人照顧...

曾兩度交戰蘇巧慧 黃志雄：近幾屆綠營新北市長人選最強

國民黨新北市黨部主委黃志雄過去曾兩度與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，在新北市立委第五選區（樹林、鶯歌、新莊西盛9里）交戰，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。