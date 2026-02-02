「保持現狀最沒風險」謝典霖開箱住家曝有意續任 謝衣鳯低調

快訊

中央社／ 彰化2日電
彰化縣議長謝典霖因長姊謝衣鳯宣布爭取參選下屆縣長，面臨縣議長寶座難保的尷尬局面。記者簡慧珍／攝影 簡慧珍
彰化縣議長謝典霖因長姊謝衣鳯宣布爭取參選下屆縣長，面臨縣議長寶座難保的尷尬局面。記者簡慧珍／攝影 簡慧珍

彰化縣議會議長謝典霖今天邀媒體參觀彰化溪州鄉住家，謝典霖表示，公布住家純粹是很多朋友好奇，選舉上他希望維持現狀，堅守崗位，姊姊謝衣鳯續當立法委員；謝衣鳯不回應。

謝典霖與父母等住溪州，分別有獨棟生活空間。謝典霖1月31日在社群平台公布帶網紅到自家拍攝的開箱影片，影片中，謝典霖介紹這塊地約700餘坪，他那棟約140坪，蓋房子時兒子開始打籃球，希望兒子能把家當有趣的地方，3樓設室內籃球場。

謝典霖開放住家給媒體參觀，介紹主臥、客廳與籃球場；有媒體詢問公布住家是否和彰化縣長選舉有關，謝典霖說，保持現狀最沒風險，即使沒當縣長，當議長及立委都可服務地方，不懂為何要選擇選縣長這個有風險的決定。

他說，他選擇爭取連任議長，而姊姊自行宣布爭取選縣長是突發狀況；如果爸媽支持姊姊決定，就會站在後面支持背書，或在姊姊宣布時邀各界人士一起站台，姊姊突然宣布參選才造成現在僵持不下的局面。

媒體致電想取得謝衣鳯回應，但謝衣鳯未接，僅透過助理說，為避免發言傷害家人感情，針對這件事不再發言。

謝典霖帶網紅拍片開箱引發關注，謝衣鳯表示，這是弟弟個人行為，「與我選縣長沒有關聯」，仍會努力爭取黨內彰化縣長提名。

